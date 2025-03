Dopo Carrefour, anche i supermercati Bennet hanno segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di ostriche concave (Crassostrea gigas/Magallana gigas) di Sardegna, questa volta a marchio Shardana. In seguito anche il Ministero della Salute ne ha diffuso il richiamo, insieme a quello delle ostriche vendute con i marchi La Delicata di Sardegna e Sandalia. In tutti i casi, la ragione indicata è sempre il rilevamento del genoma virale del norovirus. I prodotti in questione fanno tutti parte del lotto numero 250214F62 e sono venduti nei seguenti formati:

Shardana, in confezioni da 500 g, 1 kg e 2 kg, con le date di scadenza “vivi al momento dell’acquisto” 07/03/2025 e 09/03/2025;

Sandalia, in confezioni da 1 kg e 2kg, vivi al momento dell’acquisto;

La Delicata di Sardegna, in confezioni da 500 grammi e 2 kg, con le date di scadenza “vivi al momento dell’acquisto”, 07/03/2025, 09/03/2025 e 13/03/2025.

L’azienda Finittica Srlu ha confezionato le ostriche richiamate. Lo stabilimento si trova in via provinciale 21, a Goro, in provincia di Ferrara (marchio di identificazione IT 513 CDM UE).

Il primo richiamo di ostriche

In precedenza, come riportato sopra, anche Carrefour aveva richiamato lo stesso lotto di ostriche allevate in Sardegna e confezionate da Finittica, vendute però con il proprio marchio Terre d’Italia (ne abbiamo parlato in questo articolo). La catena ci aveva anche fatto sapere che le ostriche richiamate fanno parte di un lotto molto grande, venduto anche con il marchio del produttore e con quelli di altre catene della grande distribuzione. Per il momento, tra le catene di supermercati soltanto Carrefour e Bennet hanno comunicato il richiamo a consumatrici e consumatori, mentre sul portale del Ministero della Salute sono segnalati solo alcuni dei marchi coinvolti.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare crude le ostriche con il numero di lotto sopra indicato, ma di cuocerle a 100°C per due minuti dopo l’apertura delle valve. Ricordiamo che mangiare molluschi bivalvi crudi, come le ostriche, ma anche cozze e vongole, espone sempre al rischio di infezioni e intossicazioni alimentari (leggi qui l’articolo con i consigli di Valentina Tepedino di Eurofishmarket).

2