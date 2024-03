Dopo i primi prodotti di qualche giorno fa, si moltiplicano i richiami di snack di provenienza asiatica con un colorante non autorizzato segnalati dal Ministero della Salute. Questa volta si tratta di cracker gusto pesce e di snack di mais al formaggio.

Il richiamo dei cracker gusto pesce

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di tutti i lotti di cracker al gusto pesce classici, piccanti (sweet chili) e sale e aceto (salt and vinegar) a marchio LaLa Chips. La ragione indicata sull’avviso di richiamo è la presenza di un colorante alimentare non ammesso. Le confezioni interessate dal provvedimento sono da 50 g (solo gusto classico) e 100 g, con tutti i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione.

L’azienda Newton Food Products Mfg. Co. Inc. ha prodotto i cracker richiamati nelle Filippine. I prodotti sono stati commercializzati in Italia dall’azienda Fresh Tropical Srl by Jawad.

In precedenza, il Ministero della Salute ha diffuso l’avviso di richiamo di un altro snack per la presenza di un colorante alimentare non ammesso, du gusti di palline di mais al formaggio (leggi qui il nostro articolo sul precedente richiamo)

Il richiamo degli snack al formaggio

Il Ministero ha diffuso anche il richiamo da parte del produttore di un lotto di snack di mais al formaggio ‘Chiz Curls’ a marchio Jack & Jill. Come anticipato sopra, anche in questo caso il motivo è la presenza di un colorante non ammesso. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 55 g, con il numero di lotto 06/09/2024, corrispondente al termine minimo di conservazione.

L’azienda Universal Robina ha prodotto gli snack richiamati nelle Filippine. I prodotti sono stati commercializzati in Italia dall’azienda Fresh Tropical Srl by Jawad.

A scopo puramente precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti segnalati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 43 richiami, per un totale di 74 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

