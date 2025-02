I supermercati Bennet hanno segnalato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di fichi secchi ‘pulled’ provenienti dalla Turchia a marchio Ventura. Il motivo indicato nell’avviso di richiamo è la presenza di ocratossina A oltre il limite di legge previsto dal Regolamento UE 2023/915. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 250 grammi, con il numero di lotto 350020356/2-11-486-24 e il termine minimo di conservazione (TMC) 06/2025.

L’azienda Osman Akça A.Ş. ha prodotto i fichi secchi richiamati per Madi Ventura Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in Çarş Mah. Osman Akça Sok. No:41, Köşk, Aydın, in Turchia.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare i fichi secchi con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 26 richiami, per un totale di 57 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Oppure al canale telegram Iscriviti



2