Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore alimentare di un lotto della spezia curcuma in polvere (turmeric powder) a marchio AFT – Il Piacere di Mangiare Sano. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è il rischio chimico dovuto alla presenza di un colorante non ammesso in Unione Europea.

Il prodotto in questione è venduto in sacchetti di plastica da 1 kg, 400 grammi e 100 grammi con il numero di lotto 18JUN23Xl/7 e il termine minimo di conservazione (TMC) 05/2026. L’azienda AFT Srl commercializza nel nostro Paese la curcuma richiamata, che proviene dall’India.

A scopo puramente precauzionale, l’azienda raccomanda quindi di non consumare la curcuma in polvere con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso di confezioni del prodotto richiamato possono dunque restituirle al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 16 richiami, per un totale di 45 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Oppure al canale telegram Iscriviti

2