Nel fine settimana, le catene di discount Lidl e Penny Market hanno segnalato due nuovi richiami. Si tratta di bretzeln al cioccolato per un problema di sicurezza e anacardi tostati per presenza di infestanti.

Il richiamo dei bretzeln Lidl

Lidl, su richiesta del suo fornitore, ha richiamato precauzionalmente un lotto di mini brezeln salati ricoperti di cioccolato al latte e cioccolato fondente del suo marchio Alpenfest. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è l’impossibilità di “escludere che, a seguito del consumo, si possa manifestare una sensazione di bruciore in bocca, con irritazioni in bocca e sulla lingua”. I prodotti interessati sono venduti in confezioni da 140 grammi, con il numero di lotto 8534 e il termine minimo di conservazione (TMC) 31/05/2025 (cioccolato al latte EAN 4056489775102, cioccolato fondente EAN 4056489775119).

L’azienda Felföldi Édességgyártó Kft ha prodotto i bretzeln richiamati per Lidl in uno stabilimento in Ungheria. I prodotti sono stati in vendita a partire dal 09/09/2024.

In via cautelativa, Lidl invita a non consumare i bretzeln con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono riportarli al punto vendita d’acquisto per il rimborso, anche senza presentazione dello scontrino. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde di Lidl Italia 800 480048.

Il richiamo degli anacardi tostati

La catena di discount Penny Market, invece, ha diffuso il richiamo da parte del produttore di un lotto di anacardi tostati all’aroma di rosmarino a marchio Fruits Better. La ragione indicata è la presenza di infestanti nel prodotto. Le confezioni coinvolte sono da 150 grammi, con il numero di lotto 24332 e il TMC 30/11/2025.

L’azienda Mocerino Frutta Secca Srl ha confezionato gli anacardi provenienti dal Vietnam. Lo stabilimento si trova in via Santa Maria la Selva 3, ad Acerra, nella città metropolitana di Napoli.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare gli anacardi con il numero di lotto e il termine minimi di conservazione sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il produttore al numero 081 5317171, oppure all’indirizzo email ufficio.qualità@mocerino.it

