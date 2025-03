Il Ministero della Salute ha segnalato un altro richiamo da parte dell’operatore di ostriche concave, questa volta della tipologia ‘Francia n°1’, a marchio Finittica. La ragione indicata sull’avviso di richiamo è la presenza di norovirus nella zona di raccolta. Il prodotto in questione è venduto in cassette di legno da 1 kg con il numero di lotto 250303IR, con la data di confezionamento 06/03/2025 e quella di scadenza 13/03/2025.

L’azienda Finittica Srlu ha confezionato le ostriche richiamate. Lo stabilimento si trova in via provinciale 21, a Goro, in provincia di Ferrara (marchio di identificazione IT 513 CDM UE).

In precedenza, il Ministero della Salute e diverse catene di supermercati avevano pubblicato i richiami di altre ostriche confezionate da Finittica, in quel caso della tipologia ‘Sardegna’, per positività al genoma del norovirus (leggi qui il richiamo delle ostriche Finittica e il richiamo di quelle a marchio Terre d’Italia).

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare crude le ostriche con il numero di lotto sopra indicato, ma di cuocerle a 100°C per due minuti dopo l’apertura delle valve. Mangiare molluschi bivalvi crudi, come le ostriche, espone sempre al rischio di infezioni e intossicazioni alimentari (leggi qui l’articolo con i consigli di Valentina Tepedino di Eurofishmarket).

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 46 richiami, per un totale di 185 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

