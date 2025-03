Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di lupini o vongole (Chamelea gallina) pescate a marchio Blupesca. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è il rilevamento di parametri microbiologici superiori ai limiti stabiliti dal regolamento 2073/05. Il prodotto in questione è venduto in reti da 1 kg, con il numero di lotto 2506300214, senza data di scadenza ma con l’indicazione “i molluschi devono essere vivi al momento dell’acquisto”.

L’azienda Blupesca Srl ha prodotto le vongole richiamate. Lo stabilimento di produzione si trova all’indirizzo Isola Saloni 60, a Chioggia, nella città metropolitana di Venezia (marchio di identificazione IT J 6Z6N UE).

In via cautelativa, si raccomanda di non consumare le vongole o lupini con il numero di lotto sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 44 richiami, per un totale di 183 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata

