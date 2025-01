I supermercati Coop e Iper hanno segnalato il richiamo precauzionale di alcuni lotti di formaggio a latte crudo Morbier DOP, stagionato 45 giorni, a marchio Jean Perrin. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la sospetta presenza di Escherichia coli STEC. Il prodotto in questione, di origine francese, è venduto in fette sottovuoto da 125 grammi con tutti i numeri di lotto e con la data di scadenza compresa tra 08/01/2025 e 18/02/2025, si apprende da Rappel Conso, il portale dedicato ai richiami del governo francese (aggiornamento del 29/01/2025).

La formaggeria SA Perrin-Vermot ha prodotto il formaggio a latte crudo richiamato. La sede dell’aziende si trova all’indirizzo 18 Zone Artisanale, a Cléron, in Francia (marchio di identificazione FR 25 155 001 CE).

L’allerta in Francia

Secondo un comunicato del Ministero dell’Agricoltura e Sovranità alimentare francese, il richiamo precauzionale è collegato a 11 casi di sindrome emolitico-uremica identificati dalle autorità sanitarie locali in pazienti adulti. Le indagini epidemiologiche hanno quindi collegato i casi al consumo di formaggi Morbier a latte crudo prodotti dall’azienda Perrin-Vermot, sospettati di essere contaminati da Escherichia coli produttore di tossina Shiga (STEC). Le analisi microbiologiche sui prodotti sono ancora in corso, ma nel frattempo l’azienda ha provveduto a richiamare e ritirare precauzionalmente numerosi lotti di formaggio Morbier in forme intere e porzionato, commercializzati tra il 12/11/2024 e il 24/01/2025. L’allerta è stata segnalata anche al sistema Rasff (notifica 2025.0575), indicando come Paesi di distribuzione, oltre a Francia e Italia, anche Canada, Cile, Danimarca, Irlanda, Polonia, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera e Ucraina.

In via cautelativa, si raccomanda di non consumare il formaggio Morbier DOP con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono quindi restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 15 richiami, per un totale di 43 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

