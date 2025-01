Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di alcuni lotti di barrette con spirulina keto e low sugar a marchio Agroiniziative. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza dell’allergene arachidi non dichiarato dal fornitore Padovana Macinazione in un ingrediente (farina di anacardi).

I prodotti in questione sono venduti in pezzi singoli da 30 grammi ciascuno, con i numeri di lotto 1279212 (barrette keto) e 1279222 (barrette low sugar), e in pezzi singoli da 12 grammi, con i numeri di lotto 127921C (keto) e 127922C (low sugar). Tutti i prodotti richiamati hanno il termine minimo di conservazione (TMC) 30/11/2025. L’azienda Volchem Srl ha prodotto le barrette richiamate per conto di Agroiniziative Srl Società Agricola. Lo stabilimento di produzione si trova in via E. Dandolo 52, a Grossa di Gazzo, in provincia di Padova.

A scopo precauzionale, si raccomanda alle persone allergiche alle arachidi di non consumare le barrette con i numeri di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto. Le persone che non sono allergiche alle arachidi invece possono consumare le barrette coinvolte senza rischi.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 14 richiami, per un totale di 42 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

