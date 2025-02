Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di salame al cioccolato venduto con i marchi Coccidoro, Minet, Sapori Artigianali, Sapori Artigianali di Granaio e Cioccolami. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la probabile presenza di glutine, in un prodotto dichiarato come “senza glutine”.

È necessario sottolineare, tuttavia, che la pubblicazione del provvedimento sul portale del Ministero è arrivata addirittura con due mesi di ritardo rispetto alla data presente sull’avviso di richiamo, cioè il 23/12/2024. Possiamo solo ipotizzare che il richiamo si sia ‘perso’ durante il periodo natalizio.

I marchi di salame al cioccolato richiamati

Dessert al cioccolato senza glutine Coccidoro – La fortuna è dei buoni, venduto affettato in confezioni a ‘piramide’ da 270 grammi con il numero di lotto L4324-SGSL e il termine minimo di conservazione (TMC) 08/03/2025;

Dolce salame al cioccolato dessert senza glutine Minet, venduto intero in tubi caneté da 500 grammi, con il numero di lotto L4324-SGSL e il TMC 12/2026;

Dessert senza glutine e lattosio Sapori Artigianali, venduto affettato in confezioni a ‘piramide’ da 270 grammi con il numero di lotto L4324-SGSL e il TMC 28/02/2025;

Dolce salame al cioccolato dessert senza glutine Sapori Artigianali di Granaio, venduto intero in tubi caneté da 500 grammi con il numero di lotto L4324-SGSL e il TMC 11/06/2025;

Dolce salame al cioccolato dessert senza glutine Cioccolami, venduto intero in tubi caneté da 500 grammi con il numero di lotto L4324-SGSL e i TMC 11/2026 e 12/2026.

L’azienda Cioccolami Srl ha prodotto tutti i salami al cioccolato richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via Belfiore 25/c, a San Pietro in Elda, in provincia di Modena.

A scopo precauzionale, si raccomanda quindi alle persone celiache o con intolleranza al glutine non celiaca di non consumare il salame al cioccolato con i marchi, il numero di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto possono restituirlo al punto vendita d’acquisto. Le persone che non sono celiache o intolleranti al glutine possono invece mangiare il dessert senza rischi.

