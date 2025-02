I supermercati Coop e Carrefour hanno segnalato due nuovi richiami: si tratta di polpette a marchio Amadori con un problema di etichettatura e pasta di Gragnano IGP FiorFiore Coop con possibili corpi estranei.

Il richiamo delle polpette Amadori

Amadori ha richiamato diversi lotti di polpettine Gran Gusto perché l’etichetta è incompleta: mancano infatti la lista degli ingredienti, gli allergeni e altre informazioni legali. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 240 grammi, appartenenti ai lotti 5055072116 con scadenza 13/02/2025 e 14/02/2025, 5410782116 con scadenza 14/02/2025 e 15/02/2025, 5825302116 con scadenza 15/02/2025 e 16/02/2025, e 5226012116 con scadenza 16/02/2025 e 17/02/2025.

L’azienda Avi.Coop Società Cooperativa Agricola, del gruppo Amadori, ha prodotto le polpettine richiamate. Lo stabilimento di produzione si trova in via del Rio 336, a San Vittore di Cesena, in provincia di Forlì-Cesena (marchio di identificazione IT 021 M UE). I supermercati Carrefour e Coop hanno diffuso il richiamo.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Amadori al numero verde 800 216653.

Il richiamo della pasta di Gragnano IGP FiorFiore Coop

I supermercati Coop hanno pubblicato anche il richiamo precauzionale da parte del produttore di due lotti di pasta di semola ‘Calamari’ Pasta Di Gragnano Igp – L’Arte Antica di Gragnano della linea Fior Fiore Coop. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo in questo caso è la possibile presenza di frammenti di legno. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 500 grammi, appartenenti ai lotti numero L24213217 con termine minimo di conservazione (TMC) 31/07/2027, e L24213210 con TMC 31/07/2027.

L’azienda Pastai Gragnanesi Società Cooperativa ha prodotto la pasta di Gragnano IGP richiamata per Coop Italia.

In via cautelativa, si raccomanda di non consumare i prodotti con i numeri di lotto, le date di scadenza e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono quindi restituirli al punto vendita d’acquisto.

