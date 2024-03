Il Ministero della Salute ha segnalato due nuovi richiami. Si tratta di due lotti di pesce spada in tranci con mercurio oltre i limiti e di un lotto di fibra di psyllium biologica in polvere per allergeni non dichiarati.

Il richiamo del pesce spada

Il Ministero ha diffuso il richiamo da parte dell’operatore alimentare di due lotti di trance di pesce spada congelate vendute da D.I.MAR. Srl. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di mercurio sopra i limiti di legge. Il prodotto in questione è venduto sfuso e appartiene ai lotti 23505-4237 (lotto interno 23099777) e 23508-4237 (lotto interno 23099937) con la data di scadenza 01/06/2026.

L’azienda spagnola Congelados Maravilla ha prodotto le trance di pesce spada congelate richiamate. Lo stabilimento di produzione si trova a Puerto pesquero de lonja grandes peces y bajura, Ofic.15, a Vigo, provincia di Pontevedra, in Spagna. L’azienda D.I.MAR. Srl distribuisce il prodotto in Italia.

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare il prodotto con i numeri di lotto sopra indicati e restituirlo al punto venduta d’acquisto.

Il richiamo della fibra di psyllium

Il Ministero ha pubblicato anche il richiamo da parte del produttore di un lotto di fibra di psyllium in polvere bio a marchio Il Meglio del Biologico Padovana Macinazione. La ragione indicata è la presenza degli allergeni sesamo e senape non dichiarati in etichetta. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 1 kg con il numero di lotto NO/PHP/25/21 e i termini minimi di conservazione 11/07/2025 e 31/12/2024.

L’azienda Padovana Macinazione ha prodotto la fibra di psyllium richiamata. Lo stabilimento di produzione si trova in via Severi 9, a Campodarsego, in provincia di Padova.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda alle persone allergica a sesamo e/o senape di non consumare il prodotto con il numero di lotto segnalato e restituirlo al punto vendita d’acquisto. Le consumatrici e i consumatori non allergici possono assumere la fibra di psyllium richiamata senza rischi.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 54 richiami, per un totale di 86 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

