Il Ministero della Salute ha segnalato i richiami di 10 prodotti per presenza di allergeni non dichiarati. Si tratta di altre alternative vegetali al formaggio, dopo le due di ieri (25 marzo), e di varie tipologie di grissini senza glutine.

Il richiamo per allergeni delle alternative vegetali al formaggio

Il Ministero ha diffuso il richiamo da parte del produttore di numerosi lotti delle alternative vegetali al formaggio a marchio Fermaggio. La ragione indicata nel richiamo è la presenza degli allergeni sesamo e senape non dichiarati in etichetta.

I prodotti interessati sono i seguenti:

Affumicata Fermaggio, in confezioni da 150 grammi e appartenente ai lotti L0000882 con scadenza 26/03/2024 (già passata), L0000893 con scadenza 01/04/2024, L0000893D con scadenza 21/03/2024, L0000901 con scadenza 08/04/2024, L0000901D con scadenza 26/03/2024, L0000909 con scadenza 15/04/2024, L0000919 con scadenza 23/04/2024, L0000927 con scadenza 28/04/2024, L0000927D con scadenza 16/04/2024, L0000933 con scadenza 01/05/24, L0000933 con scadenza 11/05/2024, L0000942 con scadenza 06/05/2024, L0000945 con scadenza 29/04/2024, L0000947 con scadenza 12/05/2024, L0000949 con scadenza 13/05/2024, L0000958 con scadenza 16/05/2024 e L0000958D con scadenza 04/05/2024;

Mezzarè Fermaggio, in confezioni da 150 grammi e appartenente ai lotti L0000882 con scadenza 26/03/2024, L0000893 con scadenza 01/04/2024, L0000893D con scadenza 21/03/2024, L0000901 con scadenza 08/04/2024, L0000901D con scadenza 26/03/2024, L0000909 con scadenza 15/04/2024, L0000919 con scadenza 23/04/2024, L0000927 con scadenza 28/04/2024, L0000927D con scadenza 16/04/2024, L0000933 con scadenza 01/05/2024, L0000933 con scadenza 11/05/2024, L0000942 con scadenza 06/05/2024, L0000945 con scadenza 29/04/2024, L0000947 con scadenza 12/05/2024, L0000949 con scadenza 13/05/2024, L0000958 con scadenza 16/05/2024 e L0000958D con scadenza 04/05/2024;

Straccella Fermaggio, in confezioni da 140 grammi e appartenente ai lotti L0000911 con scadenza 22/03/2024, L0000921 con scadenza 29/03/2024, L0000930 con scadenza 04/04/2024, L0000944 con scadenza 12/04/2024, L0000951 con scadenza 19/04/2024 e L0000960 con scadenza 25/04/2024.

L’azienda Rondina’s Food Srls ha prodotto le alternative vegetali al formaggio richiamate. Lo stabilimento di produzione si trova in via dell’Artigianato 3, Cave, nella città metropolitana di Roma Capitale.

A scopo precauzionale, si raccomanda alle persone allergiche a sesamo e/o senape di non consumare i prodotti sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori che non sono allergici a senape e sesamo possono mangiare le alternative vegetali al formaggio con i due allergeni senza rischi.

E quello dei grissini

Il Ministero della Salute ha pubblicato anche il richiamo precauzionale di numerosi lotti di grissini biologici e senza glutine a marchio Opus Apis. La ragione indicata è la possibile presenza di senape non dichiarata in etichetta.

I prodotti in questione sono i seguenti:

Grissino noce moscata e miele di castagno, in vasi di vetro da 180 grammi con tutti i termini minimi di conservazione da 03/2024 fino a 03/2025;

Grissino zafferano e papavero, in vasi di vetro da 180 grammi con tutti i termini minimi di conservazione da 03/2024 fino a 03/2025;

Grissino burro fumé, in vasi di vetro da 180 grammi e monoporzioni da 25 grammi con tutti i termini minimi di conservazione da 03/2024 fino a 03/2025;

Grissino rosmarino, in vasi di vetro da 180 grammi e monoporzioni da 25 grammi con tutti i termini minimi di conservazione da 03/2024 fino a 03/2025;

Grissino pomodoro e origano, in vasi di vetro da 180 grammi e monoporzioni da 25 grammi con tutti i termini minimi di conservazione da 03/2024 fino a 03/2025;

Grissino zenzero e curcuma, in vasi di vetro da 180 grammi e monoporzioni da 25 grammi con tutti i termini minimi di conservazione da 03/2024 fino a 03/2025;

Grissino al sesamo, in vasi di vetro da 180 grammi e monoporzioni da 25 grammi con tutti i termini minimi di conservazione da 03/2024 fino a 03/2025.

L’azienda Opus Apis SAS di Arianna Convertini e C. ha prodotti i grissini richiamati per possibile presenza di allergeni. Lo stabilimento di produzione si trova in via Morelli 15, a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza.

In via cautelative, l’azienda raccomanda alle persone allergiche alla senape di non consumare i prodotti segnalati. Le persone che non sono allergiche alla senape possono consumare i prodotti richiamati.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 59 richiami, per un totale di 106 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Fotolia (copertina), Ministero della Salute

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1