La versione 2024 dell’etichetta a semaforo Nutri-Score adottata da sette Paesi europei attribuisce all’olio extravergine di oliva il colore verde e la lettera B (ne avevamo già parlato in questo articolo sull’aggiornamento del Nutri-Score nel lontano 2022). La notizia è ‘rivoluzionaria’ per un Paese come l’Italia dove il ministro Francesco Lollobrigida e Coldiretti hanno sempre dichiarato in malafede o per ignoranza che l’etichetta a semaforo penalizza l’olio extravergine, attribuendogli il colore rosso.

La disinformazione sul Nutri-Score

Premesso che il Nutri-Score è molto semplice da capire, essendo basato su cinque lettere e cinque colori, c’è da chiedersi come sia possibile che un ministro e i membri del suo staff facciano così tanta confusione. Contrariamente a quanto ribadito più volte da questi signori, e anche dalla Presidente del Consiglio, l’olio, la pasta, il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano non hanno mai avuto il bollino rosso.

La pasta ha sempre avuto il bollino verde, mentre il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano arancione. In origine, anche l’olio extravergine aveva il bollino arancione, ma un precedente cambiamento di algoritmo per distinguere tra i grassi alimentari lo ha promosso al giallo. Dal 2024 il sistema di calcolo è stato aggiornato ancora, per cui l’olio extravergine di oliva ha guadagnato un’altra posizione passando dal giallo al verde: il miglior punteggio possibile per un olio vegetale, insieme a quello di colza (vedi foto sopra). Nei sette Paesi europei che adottano il Nutri-Score, si possono trovare ancora sugli scaffali dei supermercati bottiglie di olio con il bollino giallo (lettera C) perché si tratta di scorte di magazzino.

La reazione di Serge Hercberg

Al riguardo Serge Hercberg, professore di Nutrizione e ideatore dell’etichetta a semaforo, pubblica una nota su LinkedIn in cui rileva le strane motivazioni che spingono il governo italiano, la presidente del consiglio Giorgia Meloni e le lobby industriali ad attaccare frontalmente il modello di etichetta.

“In Italia, – scrive Herberg – la demagogia del gastropopulismo e le lusinghe identitarie del nazionalismo culinario fanno parte delle strategie delle lobby alimentari e dei politici, in particolare quelli di estrema destra, che cercano di strumentalizzare e bloccare l’implementazione del Nutri-Score. Cercano di presentarsi come modelli di virtù posizionandosi come grandi difensori dei cibi tradizionali. Ma mantengono una confusione disonesta: non è perché un prodotto è tradizionale, gastronomico e parte del patrimonio culinario (concetti importanti sui quali è possibile comunicare), si debba nascondere la trasparenza sulla qualità nutrizionale e rifiutarsi di esporre il Nutri-Score. Un alimento grasso, salato o zuccherato, anche se tradizionale, anche se ha una denominazione di origine, resta nutrizionalmente un prodotto grasso, salato o zuccherato.”

Il Nutri-Score e i prodotti tradizionali

“Inoltre, – continua l’esperto – in effetti, la stragrande maggioranza degli alimenti tradizionali sono giudicati positivamente dal Nutri-Score, solo i formaggi e i salumi sono classificati D ed E (ciò non fa altro che ricordare ai consumatori che, dato il loro contenuto di sale e di acidi grassi saturi, questi alimenti devono essere consumati in quantità e frequenze limitate, il che è in perfetta sintonia con il modello nutrizionale della dieta mediterranea). D’altronde dietro molti alimenti tradizionali si trovano grandi gruppi industriali che non hanno alcuna voglia di vedere ufficializzato il Nutri-Score…”

“È deplorevole – prosegue Hercberg – vedere come i politici di Fratelli d’Italia e della Lega, e anche dell’attuale governo italiano, mettano davanti la difesa di interessi puramente economici (che sono infatti quelli del settore agroindustriale riunito in seno a Federalimentare, con in prima linea il gruppo Ferrero, i prodotti non sono componenti modello della dieta mediterranea, né cibi realmente tradizionali), a quelli della popolazione impedendo ai consumatori di avere accesso a una reale trasparenza sulla qualità nutrizionale degli alimenti che sia basata sulla scienza e comprensibile per tutti (quella che porta il Nutri-Score).”

“E troviamo sempre nei discorsi di questi politici – conclude Hercberg – una negazione totale della scienza e della salute pubblica. Smentiscono infatti i 140 studi scientifici condotti in 20 Paesi da ricercatori accademici senza conflitti di interessi che hanno tuttavia validato l’algoritmo che sta alla base del calcolo del Nutri-Score e ne hanno dimostrato l’efficacia e l’interesse per i consumatori.”

© Riproduzione riservata Foto: Fotolia, Serge Hercberg, Depositphotos

