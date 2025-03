La pubblicità di Sant’Anna PRO (*), una bevanda analcolica al collagene con zinco ed edulcoranti, va oltre l’immaginario. Le promesse della pubblicità si sprecano: “contribuisce ad aumentare la massa magra, la forza muscolare e al mantenimento della massa ossea”. Nella frase c’è tutto quello a cui può aspirare un giovane alle prese con una qualsiasi attività sportiva. Se le promesse sono fantastiche il prezzo è da urlo (quasi 5 €/l), considerando che si tratta di acqua minerale addizionata con 15 g di proteine di collagene (ricavata da cartilagini di pollo, da pelle e ossa bovine oppure da pelle e squame di pesce), una goccia di edulcorante e una minima quantità di zinco.

Le criticità dello spot di Sant’Anna PRO

C’è un’altra criticità nella pubblicità. Per i prodotti alimentari come Sant’Anna PRO gusto Tropical e anche per la versione con Frutti verdi + menta, gli effetti salutistici che possono essere vantati in etichetta e nella pubblicità o nei siti sono definiti da una normativa (regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione del 16 maggio 2012) che prevede diciture molto precise.

La norma non consente variazioni, per cui le diciture “Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare” e “Lo zinco contribuisce alla normale sintesi proteica” che appaiono sulle etichette sono corrette. Qualunque frase diversa si deve considerare scorretta. Per questo motivo sostenere come fa la pubblicità o la presentazione nel sito di Sant’Anna (vedi foto sopra) che la bevanda “contribuisce ad aumentare la massa magra, al mantenimento della massa ossea e ad aumentare la forza muscolare” è palesemente una fantasia che però attira acquirenti distratti che non leggono l’etichetta.

Per questo motivo abbiamo inviato una richiesta di censura all’Istituto di autodisciplina Pubblicitaria (IAP). La pubblicità era già stata oggetto di un provvedimento restrittivo nel maggio 2024 da parte dello IAP ma è ancora visibile su YouTube, e viene trasmessa dagli schermi presenti dell’aeroporto di Linate, come ci ha segnalato pochi giorni fa un lettore.

Nota

(*) Denominazione di vendita: Bevanda analcolica al collagene addizionata con zinco con edulcoranti. Ingredienti: Acqua minerale naturale Sant’Anna sorgente Rebruant, Collagene idrolizzato (4,8%), Acidificante: acido citrico, Aromi, Succo di maracuja da concencetrato (0,05%), Edulcorante: sucralosio, Zinco solfato