Lo spot dell’acqua minerale Uliveto con Alessandro Del Piero e Maria Grazia Cucinotta, in cui lo sportivo si butta da un aereo con il paracadute con in mano una bottiglia di acqua Uliveto mentre l’attrice ne beve un sorso arrampicata su una parete a parere nostro è fuorviante (*). I motivi sono due, il primo riguarda l’apporto in sali minerale che secondo lo spot “mantiene ossa sane e forti”. Il regolamento UE sui claim (432/2012) prevede per il calcio la dicitura “Il calcio è necessario per il mantenimento di ossa normali”. Il testo non è modificabile proprio perché ogni variazione può dare un senso diverso. La stessa cosa dicasi per il magnesio. Il claim corretto “Il magnesio contribuisce al mantenimento di ossa normali” non può diventare un riferimento alle ossa “sane e forti” come viene detto nello spot. Queste regole sono spiegate molto bene in un documento del Ministero della Salute sulla Flessibilità del Regolamento 432/2012. Per questo motivo le parole di Del Piero a nostro avviso risultano scorrette e ingannevoli.

Calcio e magnesio presenti anche in altre acque

C’è di più, è vero che bere acqua favorisce l’ingestione di calcio e magnesio e questo apporto aiuta le ossa, ma la stessa cosa succede con la maggior parte delle acque minerali e di rubinetto ricche di sali minerali. Al riguardo Il Comitato di controllo dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria nel 2022 riferendosi allo spot di un’altra nota marca di acqua minerale, sottolinea l’improprietà del riferimento ai sali minerali “considerando che i nutrienti evidenziati nel video bicarbonato di calcio e magnesio sono comuni alle acque minerali, laddove invece lo spot nel complesso sembra attribuire all’acqua pubblicizzata un pregio differenziale che di fatto non emerge con chiarezza”.

Ma la cosa sconcertante dello spot con Del Piero e Cucinotta è il riferimento al tipo di vita “in superforma” da quando bevono acqua Uliveto. I nutrienti presenti nella bottiglia pur anche in quantità significative possono contribuire ad alcune funzioni fisiologiche, mentre non hanno effetto sulle altre, per cui il riferimento a una “superforma” generale non è reale.

Uliveto “mantiene giovani”

La seconda criticità riguarda la frase di Cucinotta quando ricorda che l’acqua Uliveto “mantiene giovani”. È difficile fare una correlazione fra bere l’acqua Uliveto e la giovinezza. Si tratta di un vanto del tutto miracolistico, stante la caducità dell’essere umano e l’inevitabilità del processo biologico d’invecchiamento. Eppure lo spot sottolinea due volte il concetto, perché è probabilmente la frase che rimane maggiormente in testa all’ascoltatore. Il richiamo alla giovinezza è un tema “sensibile” tant’è che compare spesso nei messaggi pubblicitari dei prodotti alimentari e non solo. Per tutti questi motivi è stato chiesto al Comitato di Controllo dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di censurare la pubblicità che da diversi mesi va in onda sulle televisioni e on line.

C’è un altro spot che va in onda in tv (La 7 ore 20,35 del 21 febbraio 2025) sempre dell’acqua minerale Uliveto e sempre con testimonial Alessandro Del Piero e Maria Grazia Cucinotta. Il messaggio utilizza esattamente le stesse parole. Cambia solo la scena. Le immagini mostrano Cucinotta in una palestra con un kimono da judo e una bottiglia di acqua minerale Uliveto in mano, mentre Del Piero è alle prese con un tortuoso percorso di campagna su una mountain bike.

(*) Testo dello spot “Da quando Alex e Maria Grazia bevono Uliveto … Da sempre vivono in super forma… Perché Uliveto favorisce una buona digestione … Grazie a bicarbonato e magnesio… E mantiene ossa sane e forti… Perché è una fonte di calcio altamente assimilabile… Con Uliveto buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane. Buona digestione ossa forti e ti mantiene giovane. Perché Uliveto è Uliveto. Benvenuti nel mondo della salute”.

© Riproduzione riservata – Foto spot Uliveto

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1