La pubblicità dell’integratore alimentare Melachron Vitabasix è ingannevole. Lo ha stabilito il Comitato di Controllo dell’Istituto di Autosciplina Pubblicitaria (IAP) che, con l’Ingiunzione n. 6/25 del 4/02/2025 e 14/02/2025, ha censurato le inserzioni comparse tra gennaio e febbraio su quotidiani come La Nazione e La Repubblica Milano, perché ritenute in contrasto con gli articoli 2 (Comunicazione commerciale ingannevole) e 23bis (Integratori alimentari e prodotti dietetici) del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, in quanto veicolano promesse che trascendono gli effetti di un integratore alimentare.

Sempre che di integratore si tratti: infatti il prodotto, venduto online a caro prezzo, contiene 3 o 5 mg di melatonina, a seconda della formulazione, dosaggio ammissibile soltanto per i farmaci. Tuttavia, non risultando registrato nel sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e non recando alcuna indicazione riguardo alla necessaria autorizzazione alla pubblicità da parte del Ministero della Salute, lo IAP ha deciso di trattarlo come un integratore.

Le pubblicità dell’integratore contestate

Le inserzioni censurate dal Comitato di Controllo promuovono il prodotto Melachron in un caso, per lenire i disagi della menopausa, nell’altro, per affrontare il lavoro notturno. Le affermazioni utilizzate, tuttavia, vanno oltre i claim ammessi dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) per la melatonina per la quale si può affermare unicamente di “alleviare gli effetti del jet lag” e di contribuire “alla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno”. Non è possibile, invece, fare riferimenti alla qualità del sonno, come nel caso dei claim “sonno rigenerante” e “meno senso di fatica e più vitalità” presenti nelle pubblicità in questione. Anche i riferimenti alla funzione tiroidea e all’osteoporosi, pur espressi solamente in termini di ‘aiuto’, non sono giustificabili.

