Lo spot dell’acqua minerale Rocchetta che ha come testimonial Michelle Hunziker in onda da qualche tempo in tv in prima serata​ è a parer nostro ingannevole. Questo sono le parole che la conduttrice pronuncia nello spot: “Le cose cambiano. Questo un giorno sarà il mio telefono. Ciao Michelle. Questa è la mia lavatrice. Rocchetta invece sarà sempre Rocchetta. Perché è perfetta così. Super leggera e attiva, idrata la mia pelle. Mi depura e mi fa fare tanta plin plin. Per questo è una grande amica della mia linea. Al futuro del mio benessere e della mia bellezza voglio pensarci adesso. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.”

Secondo le normative sulla pubblicità, non è consentito attribuire a un’acqua minerale benefici per la salute senza prove scientifiche e autorizzazioni ufficiali. Le seguenti espressioni potrebbero essere considerate ingannevoli. La frase “super leggera” non ci sembra corretta, in quanto l’acqua Rocchetta ha un contenuto in sali minerali di 178 mg/l. Si tratta di un valore troppo elevato per rientrare nel gruppo delle acque minimamente mineralizzate, che hanno un residuo fisso inferiore ai 50 mg/l, e a cui solitamente si attribuisce in modo enfatico il termine ‘leggera’.

Anche il termine “acqua della salute” si potrebbe ritenere ingannevole, come precisato in alcuni pronunciamenti del Comitato di controllo dello IAP, perché suggerisce che l’acqua Rocchetta abbia proprietà curative o terapeutiche che non sono dimostrate scientificamente. Per questo lo slogan “acqua della salute” non trova alcuna giustificazione.

L’espressione “mi depura” potrebbe essere scorretta, perché l’acqua minerale non depura direttamente il corpo, ma contribuisce all’idratazione e al normale funzionamento dei reni. Un’acqua minerale può favorire i processi naturali di eliminazione delle tossine attraverso i reni, soprattutto se povera di sodio e con un basso residuo fisso, ma non ha proprietà depurative in senso medico. Per tutti questi motivi abbiamo richiesto al Comitato di controllo dell’Istituto di Autodisciplina pubblicitaria l’immediata censura dello spot.

Per la cronaca, va detto che le pubblicità dell’acqua minerale Rocchetta sono già state oggetto di otto pronunciamenti fra censure e ingiunzioni.

