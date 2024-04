Lo spot delle nuove bevande proposte da Acqua Sant’Anna “contiene affermazioni che attribuiscono un’efficacia che trascende le effettive proprietà”, per questo viola l’articolo 2 del codice dell’Istituto di autodisciplina pubblicitaria (Iap) e risulta ingannevole. È il parere espresso dal Comitato di controllo dello Iap che ha esaminato lo spot andato in onda su Eurosport nei mesi di gennaio/febbraio 2024 per pubblicizzare le bevande Sant’Anna Pro al gusto Tropical e Frutti verdi.

Stiamo parlando di bibite analcoliche in bottigliette da 33 cc a base di acqua addizionata con collagene, zinco, acido citrico, aromi, succo di maracuja da concentrato 0,05% (o succo di kiwi da concentrato 0,05% insieme a estratto naturale di lime 0,05% per il gusto Frutti verdi), e usano come edulcorante il sucralosio.

Frasi non corrette

I tecnici hanno valutato lo spot, chiaramente indirizzato a persone che praticano attività sportive, ingannevole per le scritte che compaiono sullo schermo. Frasi come “Studi scientifici hanno dimostrato che l’assunzione di 15 g di proteine al giorno, accompagnata da una regolare attività fisica aumenta la massa magra, aumenta la massa ossea, aumenta la forza muscolare” non sono state considerate corrette.

L’ingannevolezza del messaggio è stata argomentata facendo riferimento a quanto scritto nel Regolamento UE n. 432/2012 della Commissione del 16 maggio 2012 e riportato anche dall’Efsa (Agenzia europea per la sicurezza alimentare). La normativa permette di attribuire alle sostanze presenti nelle bevande come lo zinco o le proteine la possibilità di “Contribuire al mantenimento di ossa normali ” e non di “Aumentare la massa ossea” come riportato nella pubblicità. E ancora si potrebbe vantare nello spot la possibilità di “Contribuire alla crescita della massa muscolare” non di “Aumentare la massa muscolare” come invece riportato. “Il messaggio – si legge nella pronuncia dello Iap – può indurre a ritenere che l’acqua pubblicizzata produca di per sé effetti particolarmente desiderati specie dalle persone che svolgono attività sportiva”. A questo punto Acqua Sant’Anna dovrebbe ritirare immediatamente lo spot e modificarlo.

Assunzione per 12 settimane

C’è un ultimo aspetto interessante da considerare. Sullo schermo appare una dicitura in cui si ricorda che “Gli effetti benefici si possono verificare assumendo una bottiglietta al giorno per 12 settimane”. Considerando il costo di una lattina (2 €), vuol dire che gli eventuali benefici si possono rilevare dopo avere bevuto 84 lattine e speso poco meno di 170 €. Qui il video dello spot visibile sulla piattaforma Youtube.

