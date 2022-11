Nutri-Score: a Porta a Porta su Rai 1 va in onda la disinformazione

Ieri sera a Porta a Porta, la trasmissione in onda su Rai 1 condotta dal giornalista Bruno Vespa, si è parlato dell’etichetta a semaforo che presto sarà presente su tutti i prodotti alimentari. L’attenzione si è focalizzata sul modello francese Nutri-Score, in ottima posizione per diventare lo schema da adottare in Europa. I Paesi che hanno deciso di adottarlo sono sei (Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo) e migliaia le aziende che hanno già inserito semaforo nelle etichette. L’Italia insieme a Polonia, Grecia e altri Paesi minori è fortemente contraria. Ma questo non è il problema, la questione è che il dibattito condotto da Bruno Vespa è stato quanto meno surreale, sia per la scelta degli ospiti in studio, sia per l’assenza di contraddittorio. Al tavolo sedevano due bravi giornalisti che scrivono abitualmente di politica e costume e che probabilmente conoscono poco il tema dell’etichetta nutrizionale (Maria Latella e Antonio Polito). A fianco il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, organizzazione che a Bruxelles è conosciuta come una fortissima lobby del settore agroalimentare, e il ministro delle Politiche agricole Francesco Lollobrigida.

In collegamento dal suo ristorante milanese c’era anche lo chef Alessandro Borghese, molto brillante quando deve condurre il programma televisivo (Quattro ristoranti), ma meno incisivo quando bisogna disquisire di etichetta a semaforo. La ciliegina finale è stata la breve inchiesta realizzata dalla redazione di Porta a Porta, che confrontava il colore verde assegnato dell’etichetta Nutri Score alle bibite dietetiche con il colore giallo o arancione attribuito a prodotti come olio extra vergine, prosciutto e formaggio grana. Peccato che la prima regola del Nutri-Score sia quella di confrontare sempre prodotti della stessa categoria merceologica, altrimenti si perde completamente il significato dell’etichetta. Questo aspetto fondamentale è stato quasi dimenticato dagli autori del servizio, dando cosi ai telespettatori la sensazione di un modello di etichetta farlocca che penalizza i prodotti tipici. Insomma chi ha visto il programma ha assistito ha un ottimo esempio di disinformazione, realizzato da persone molto brave nel loro mestiere ma con poche conoscenze sull’argomento, affiancate da soggetti con grossi interessi economici e politici.

Bruno Vespa forse non sa che l’etichetta a semaforo è un argomento strettamente collegato allo stile alimentare e che esistono decine di studi scientifici su questo argomento. Anche il Centro comune di ricerca della Commissione Ue, di recente ha elaborato un dossier in cui gli scienziati hanno approvato il Nutri Score come modello da adottare in tutti i Paesi (ne abbiamo parlato qui). Si tratta d’un problema che ha a che fare con la salute delle persone e che non può essere dibattuto avendo come riferimento gli interessi mercantili e quelli della politica. L’argomento deve essere discusso da nutrizionisti, rappresentati del ministero della Salute o dell’Istituto superiore della sanità e, come si usa nei dibattiti seri, occorre anche invitare ospiti con pareri diversi. L’Italia è fortemente contraria al Nutri-Score e lo schieramento vede in prima fila politici, lobby, associazioni di ogni tipo e industrie alimentari con un fatturato strettamente collegato alla vendita di prodotti classificati come junk food.

Sul territorio ci sono centinaia di aziende italiane importanti che preferiscono non esprimere un parere per non inimicarsi l’opinione pubblica, anche se potrebbero trarre grossi vantaggi dall’etichetta a semaforo. Il bilancio della serata è stato comunque disastroso dal punto di vista dell’informazione. Forse la redazione di Porta a Porta ha pensato che realizzare un servizio sull’etichetta a semaforo sia come fare un dibattito su salumi, ristoranti e alta gastronomia. Il tema dell’etichetta riguarda la nutrizione e la salute dei consumatori e gli interlocutori per questi argomenti sono nutrizionisti o scienziati che si occupano di questi argomenti in modo serio. Bruno Vespa dovrebbe trattare con più attenzione certi argomenti. Non è la prima volta che il giornalista televisivo scivola su tematiche importanti lasciando spazio a personaggi guardati con una certa perplessità da nutrizionisti ed esperti di alimentazione.

Il conduttore di Porta a Porta non è l’unico a proporre servizi sul tema dell’alimentazione e della nutrizione caratterizzati da un livello di informazione inappropriato. Giovanni Floris anni fa nel programma Di martedì ha presentato servizi molto allarmistici in tema di igiene. Anche Barbara D’Urso ha dato spazio a diversi esperti di nutrizione “chiacchierati”. Purtroppo guardando i programmi di intrattenimento si ha la sensazione che quando si dibatte di nutrizione o alimentazione, basta avere una vivace parlantina, per mettersi davanti alla telecamera e, senza contraddittorio, proporre la propria cura dimagrante o il proprio modello di stile di vita alimentare, diventando in pochi mesi un personaggio del piccolo schermo capace di vendere libri e diete miracolose.

© Riproduzione riservata

Da 12 anni Ilfattoalimentare racconta cosa succede nel mondo dei supermercati, quali sono le insidie nelle etichette, pubblica le sentenze sulle pubblicità ingannevoli oltre che segnalare il lavoro delle lobby che operano contro gli interessi dei consumatori.



Il nostro è un sito indipendente senza un editore, senza conflitti di interesse e senza contributi pubblici. Questo è possibile grazie ai banner delle aziende e alle migliaia di lettori che ogni giorno ci leggono e ci permettono di sfiorare 20 milioni di visualizzazioni l'anno, senza farcire gli articoli con pubblicità invasive. Ilfattoalimentare dà l'accesso gratuito a tutti gli articoli.

Sostienici, basta un minuto clicca qui. Se vuoi puoi anche farlo con un versamento mensile.

Roberto La Pira Dona ora

1