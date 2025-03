Alla già lunghissima lista di alimenti, prodotti e oggetti vari che rilasciano plastiche, microplastiche e nanoplastiche che si accumulano nell’organismo e nell’ambiente, si devono aggiungere le gomme da masticare, che stanno catturando una crescente attenzione.

Dopo l’appello di alcuni ricercatori inglesi affinché siano vietate quelle con “gomma base” come ingrediente (poiché si tratta di miscele di polimeri plastici), o che sia resa obbligatoria la segnalazione in etichetta, con una spiegazione chiara di cosa significhi quel termine, aumentano denunce e studi che confermano la pericolosità di prodotti considerati innocui. L’ultimo, in ordine di tempo, presentato nei giorni scorsi al meeting annuale dell’American Chemical Society, chiarisce quante siano le microparticelle di plastica (in questo caso con diametro non inferiore ai venti micron) rilasciate nella saliva dopo qualche minuto di masticazione.

Un volontario solo

Le gomme possono essere ottenute con diversi materiali: sintetici, cioè costituiti da polimeri del petrolio uguali a quelli usati nelle bottiglie o negli pneumatici, oppure naturali come la linfa degli alberi, il chicle (estratta dalla pianta sudamericana Manilkara chicle). Oltre a questi ci sono poi additivi, aromatizzanti e altri ingredienti minori.

Nello studio, i ricercatori dell’Università della California di Los Angeles hanno cercato di analizzare la quantità di microparticelle rilasciate con la masticazione sia dalle gomme con le plastiche sia da quelle naturali, in condizioni il più possibile vicine alla realtà.

A tale scopo, hanno preso campioni di cinque gomme sintetiche e cinque naturali tra i marchi più popolari negli Stati Uniti e, per ridurre le variabili legate alle singole persone, hanno chiesto a un solo volontario di masticare ciascuno sette pezzi di gomma per ogni marchio, ognuno per quattro minuti. Nel frattempo, ogni 30 secondi raccoglievano la saliva. Alla fine, è stato chiesto al volontario di fare un ultimo risciacquo, per pulire la bocca, e tutti i campioni di saliva sono stati messi insieme.

In un’altra serie di esperimenti, si sono raccolti i campioni a cadenze fisse per venti minuti, sempre per misurare il rilascio di microplastiche da ogni singolo pezzo, ma in un arco di tempo più lungo. Una volta terminati i test, si è proceduto alla misurazione. Gli studiosi hanno colorato di rosso le particelle di plastica, e poi le hanno contate con il microscopio e con la spettrometria a infrarossi, che ha fornito anche informazioni sul tipo di polimero.

I risultati

L’analisi ha mostrato una realtà poco piacevole. In media, ogni grammo di gomma aveva rilasciato cento microplastiche, e con alcuni tipi si è arrivati a 600. Poiché ogni gomma pesa tra i due e i sei grammi, ogni singola gomma potrebbe rilasciare fino a 3.000 microparticelle di plastica nel corso di una masticazione di durata media. Se un consumatore abituale ne mastica 160-180 all’anno, può arrivare ad assumerne 30.000. Si tratta di una quantità che potrebbe contribuire non poco al totale di plastiche che si accumula nell’organismo. E questo tenendo conto solo di quelle più grandi, al di sopra dei venti micron di diametro.

Per quanto riguarda le due tipologie di gomme, non sono emerse differenze significative e, dato ancora più sorprendente, si è visto che i polimeri identificati sono sempre gli stessi: quelli derivati dal petrolio, anche nelle gomme naturali, ma di questo per ora non ci sono spiegazioni.

Un altro dato interessante è quello che riguarda i tempi: la maggior parte delle microplastiche viene rilasciato nei primi due minuti, soprattutto per l’azione abrasiva e meccanica dei denti. Poi subentra quella della saliva. Dopo otto minuti, il 94% delle microplastiche è già entrato in soluzione in bocca. Pertanto, il consiglio degli autori è quello di masticare più a lungo piuttosto che introdurre una gomma nuova dopo qualche minuto.

La cautela

I ricercatori hanno sottolineato di non voler allarmare nessuno, perché gli effetti dell’accumulo di plastiche nell’organismo umano sono ancora assai poco noti. Tuttavia, bisognerebbe tenere conto di questa fonte di plastiche, e cercare di limitare il consumo anche di quelle naturali, almeno fino a quando non ci saranno dati più chiari sui possibili effetti sulla salute. Secondo una metanalisi di 26 studi, gli esseri umani assumono ogni anno decine di migliaia di microplastiche: da 39.000 a 52.000, che diventano 74-121.000 se si aggiungono quelle inalate. E che aumentano ancora se si sommano a quelle che arrivano dalle gomme da masticare.

