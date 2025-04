Il Gambero Rosso ha fatto una prova di assaggio su 39 campioni di spaghetti acquistati nei supermercati di Roma. La prova di degustazione, condotta alla cieca, è stata affidata a Maria Antonia Argenio, responsabile del controllo qualità del pastificio campano Graziano di Monocalzati (AV), e due chef, Giulia Mauro (ristorante Passpartout, Roma) e Jones Bargoni, affiancati da due persone della redazione del Gambero Rosso: Mara Nocilla ed Eugenio Marini.

La cottura è avvenuta in acqua non salata, rispettando le tempistica indicate sulle confezioni, e anche l’assaggio è stato fatto senza sale e olio. Trattandosi di una prova di degustazione, gli assaggiatori hanno preso in considerazione criteri di valutazione come l’aspetto, il sapore, il profilo aromatico e la consistenza.

La classifica degli spaghetti

La classifica pubblicata dal magazine comprende i primi 11 marchi e vede in pole position Garofalo con gli Spaghetti n. 9 Pasta di Gragnano Igp, descritti come profumati, buoni e con una struttura tenace. L’azienda impiega grano duro ottenuto da grani italiani, australiani e dell’Arizona. Il punto di forza della pasta Garofalo è “la struttura carnosa, tenace al morso, per nulla gommosa e di grande masticabilità”.

Al secondo posto ci sono gli spaghetti della catena di supermercati Todis, Pasta di Gagnano Igp, apprezzati per la struttura tenace e omogeneamente al dente. Al terzo troviamo Voiello, marchio di Barilla con Il Gran Spaghetto n. 105, prodotto con grano duro italiano che “mantiene forma, tonalità chiara e ruvidità al tatto anche dopo 13 minuti di cottura”.

A seguire troviamo La Molisana Spaghetti n. 15, azienda che ha un suo mulino, dove macina e decortica a pietra il grano. Il pastificio ha oltre 50 formati diversi ottenuti con grano di filiera 100% italiana e lavorati con trafile in bronzo. Nella classifica in quarta posizione spicca Esselunga con gli Spaghetti n. 5 preparati nel pastificio de La Molisana.

Segue Granoro con gli Spaghetti Dedicato Ristoranti n. 180, ottenuti da grani coltivati al 100% in Puglia da una filiera creata dall’azienda per valorizzare i prodotti agricoli e l’agricoltura della regione storicamente granaio d’Italia. Seguono i Bio Spaghetti con il marchio Combino della catena di discount Lidl. A seguire De Cecco, con gli Spaghetti n. 12.

In fondo alla classifica pubblicata dal Gambero Rosso troviamo due confezioni di pasta Consilia, gli Spaghetti n. 4, e quelli di alta gamma Optima Spaghetti Pasta di Gragnano Igp, che si differenziano per il prezzo (vedi tabella), e ci sono gli spaghetti trafilati al bronzo Tesori dell’Arca della catena di supermercati Pam.

Il test conferma il buon livello della pasta italiana ed evidenzia quanto sia ininfluente l’origine del grano sulla qualità del prodotto finale. Nella classifica, infatti, troviamo in modo indifferenziato pasta ottenuta con frumento 100% italiano e importato. I prezzi, invece, variano molto. Occorre però considerare che la presenza di un marchio a livello nazionale comporta costi di distribuzione, promozione e gestione, che incidono sul listino finale. Tutti fattori che invece non si applicano prodotti firmati dalle catene di supermercati.

