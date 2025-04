È oramai arrivata la stagione delle uova di Pasqua e tutti i supermercati offrono un ricco assortimento. Anche se non mancano prodotti che puntano sul cioccolato pregiato, si tratta in gran parte di dolci destinati ai bambini, in cui la sorpresa che si trova all’interno è più importante del cioccolato stesso. Le aspettative dei piccoli si concentrano proprio sul regalino, ecco allora che troviamo uova differenziate per genere, con sorprese ispirate al mondo dei personaggi preferiti, come Frozen, Barbie, Spiderman, Pokèmon e Trudi, ma anche a Star Wars o alle squadre di calcio.

I prezzi delle uova di Pasqua

Per uno di questi dolci firmati, considerando uova da 200-300 g, la spesa nella maggior parte dei casi varia fra 10 e 25 €, in base alle dimensioni, alla qualità del cioccolato e alla sorpresa contenuta all’interno. In media il prezzo varia da 45 a 50 €/kg. Un uovo a marchio Walcor da 240 g costa circa 10 € (poco più di 40 €/kg) ed è fra i prodotti più economici. Per un uovo Bauli da 190 g con sorprese dei Kucciolotti si spendono circa 11 € (57 €/kg) e per l’uovo Balocco da 240 g dedicato alle squadre di calcio si spendono 12 € (50 €/kg). Ogni catena di supermercati poi propone anche uova di Pasqua con sorprese “anonime”, a prezzi più convenienti, e diversi prodotti in offerta, scontati anche del 25%, in questo modo la spesa scende intorno ai 30 €/kg, per arrivare in alcuni casi sotto ai 20 €/kg (vedi tabella) .

Cioccolato o sorpresa?

Le case produttrici di cioccolatini e tavolette, come Novi, Perugina o Lindt, puntano sulla qualità della materia prima e sulla popolarità delle proprie specialità, proponendo uova con percentuali più elevate di cacao, oppure abbinamenti particolari come fondente e nocciole, cioccolato al cocco o al caramello salato. Le uova “Baci Perugina” contenenti una sorpresa e quattro cioccolatini costano circa 60 €/kg, come pure l’uovo Fondentenero a marchio Novi. I prodotti a marchio Lindt invece arrivano a circa 70 €/kg e sulla confezione si specifica che la sorpresa non è destinata ai bambini.

Kinder prezzo record

Ma fra le più care spiccano, come gli scorsi anni, le uova della linea Kinder Ferrero. In questo caso l’uovo è a base di cioccolato al latte, abbinato a uno strato bianco, di latte e zucchero, il classico cioccolato delle tavolette Kinder esageratamente zuccherato, tanto amato dai bambini. I piccoli sono conquistati da questo guscio dolcissimo, in cui il cacao si ferma al 14% e ancora di più dalle sorprese, ispirate ai loro personaggi preferiti. Per un uovo Kinder GranSorpresa maxi (220 g) si spendono circa 16 € (73 €/kg), mentre nel formato da 150 g costa circa 13 €, quindi poco meno di 87 €/kg!

Per risparmiare l’uovo da 800 g

All’estremità opposta di questa classifica, se vogliamo risparmiare, tutti i supermercati propongono alcune alternative. Sulla piattaforma online di Carrefour, per esempio, si trovano uova da 150 g, prodotte da Socado, a 3,29 € (18 €/kg). Nei supermercati Despar, per quelle a marchio Cà Dolce “Selezionato da Despar”, a base di cioccolato al latte o fondente, nel formato da 500 g si spendono 10,90 €, quindi circa 22 €/kg.

Considerando i dolci con i marchi delle catene, abbiamo visto diversi prodotti premium, con abbinamenti particolari, a prezzi convenienti. Conad, per esempio, nella linea Sapori e idee, propone uova di cioccolato fondente con granella di pistacchio a 42 €/kg e uova di cioccolato al latte con nocciole intere, a 36 €/kg.

Sugli scaffali Coop, invece, troviamo tre tipologie di dolci a marchio: uova “standard” a base di cioccolato al latte, a poco meno di 28 €/kg, uova premium nella linea Fior fiore a 36 €/kg e uova “primo prezzo” nella linea Spesotti, a poco meno di 17 €/kg. Queste ultime sono nel formato da 800 g, a base di cioccolato al latte oppure fondente.

Insomma, l’offerta è molto articolata, sta a noi scegliere se puntare sulla qualità del cioccolato, sul valore della sorpresa o sul risparmio.

*Prezzi rilevati sulle principali piattaforme di vendita online e in alcuni supermercati di Ferrara.

© Riproduzione riservata. Foto: Depsitphotos.com

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1