Lo spot dell’acqua minerale San Benedetto che aveva come protagonista Elisabetta Canalis è approdato nuovamente in Tribunale nel mese di dicembre 2024. Anche questa volta i giudici hanno rigettato le richieste dell’azienda di censurare i post pubblicati su Instagram da Aestetica Sovietica che evidenziavano le criticità dello spot. La vicenda è tuttora pendente per l’ennesimo ricorso dell’azienda.

I fatti risalgono all’autunno del 2022, quando Aestetica Sovietica e Il Fatto Alimentare pubblicano alcuni articoli che evidenziano le criticità dello spot, e riportano la decisione della San Benedetto di modificare la pubblicità. L’azienda, infatti, in seguito alle pubblicazioni inerenti lo spot apparsi sulle pagine Instagram di Aestetica Sovietica e ai rilievi evidenziati dall’Istituto di Autodisciplina pubblicitaria (*) dimezza i tempi del messaggio e rivede il testo.

La lotta giudiziaria di San Benedetto

A questo punto però, San Benedetto inizia una ‘crociata’ nei corridoi del Tribunale di Venezia promuovendo diversi procedimenti giudiziari contro gli articoli. Il Tribunale però nel 2023 rigetta il primo procedimento, di natura cautelare contro l’articolo del Fatto Alimentare, mentre quello contro Aestetica Sovietica avviato nel 2024 si è concluso da poco con il medesimo esito al termine della prima fase del procedimento cautelare.

Nonostante l’andamento processuale sinora poco favorevole, l’articolo sullo spot con Elisabetta Canalis apparso su Il Fatto Alimentare è oggetto di un secondo capitolo giudiziario avviato sempre da San Benedetto nel 2023, poche settimane dopo la sconfitta nel procedimento di urgenza, in cui il tribunale aveva dichiarato il ricorso inammissibile. San Benedetto in questa nuova causa chiede un risarcimento di 1,4 milioni a titolo di risarcimento danni per (presunta) diffamazione.

Lite temeraria

Si tratta di una causa temeraria in virtù della somma assolutamente ingiustificata, che però comporta costi legali difficili da sostenere per un piccolo editore. Siamo di fronte a un’azione giudiziaria promossa con il chiaro intento di intimidire la redazione (come abbiamo spiegato in questo articolo). Lo scopo vero è citare in giudizio soggetti scomodi che fanno informazione, attraverso cause milionarie complicate da gestire a livello finanziario per via dei costi legali.

Purtroppo in Italia non esiste una legislazione adeguata sulle liti temerarie. Il rischio di continuare il confronto davanti ai giudici e continuare a collezionare delusioni è un’eventualità già messa in conto da San Benedetto che, con un fatturato di 1 miliardo l’anno, non ha problemi a pagare gli avvocati e le spese legali della controparte in caso di perdita, come è già avvenuto due volte. Le cose andrebbero diversamente negli USA, dove i giudici quando riconoscono la pretestuosità della querela o della richiesta di risarcimento decidono sanzioni con importi davvero elevati anche per le aziende.

Nota

(*) Nota dell’istituto di Autodisciplina pubblicitaria (IAP) dell’autunno 2022 sugli impegni assunti da San Benedetto per una nuova comunicazione inerente lo spot dell’acqua minerale che ha come protagonista Elisabetta Canalis

“Con riferimento al messaggio in oggetto, la informiamo che il Comitato di Controllo è intervenuto segnalando all’inserzionista le criticità sul piano comunicazionale della rappresentazione veicolata, che nella sua brevità e probabilmente al di là delle intenzioni, sembra suggerire che la colazione della stessa Canalis, rovinata dal fatto che le fette di pane che stava tostando si sono bruciate, sia stata in qualche modo compensata da un’acqua “leggera ma con tanti nutrienti preziosi”. Il Comitato ha pertanto segnalato l’improprietà di tale espressione, considerando che i nutrienti evidenziati a video “calcio e magnesio” sono comuni alle acque minerali, laddove invece lo spot nel complesso sembra attribuire all’acqua pubblicizzata un pregio differenziale che di fatto non emerge con chiarezza”. In risposta (prosegue la nota dello IAP) l’inserzionista ha comunicato che la campagna in questione è stata sospesa, manifestando l’impegno a elaborare una nuova comunicazione che possa superare gli aspetti critici rilevati”.

