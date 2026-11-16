Il fallimento di Believer Meats segna la frenata della carne coltivata: dopo anni di investimenti e grandi promesse, il settore fa i conti con costi, limiti produttivi e domanda debole.

Quello che doveva essere il più grande impianto di carne coltivata al mondo è un edificio blu a forma di cubo dietro una recinzione in un parco industriale di Wilson, North Carolina. Quando un cronista del Guardian ci arriva, non trova nessuno. Il giorno dopo si diffonde la notizia che l’azienda Believer Meats, dopo aver raccolto circa 387 milioni di dollari, è chiusa senza aver venduto una sola porzione di pollo. Dodici anni prima, a Londra, Mark Post aveva presentato davanti a 200 giornalisti il primo hamburger coltivato. Quel panino da 250 mila euro aveva acceso una corsa all’oro: 140 aziende in sei continenti e circa 3 miliardi di dollari di investimenti.

Un progetto faraonico

Believer Meats, che allora si chiamava Future Meat, è nata nel 2018 dal laboratorio di Yaakov Nahmias all’Università Ebraica di Gerusalemme. Già nel 2020 Il Fatto Alimentare segnalava il suo impianto di Rehovot come il primo del genere al mondo, con prodotti ibridi annunciati per il 2021.

Nel dicembre 2021 Future Meat raccoglie 347 milioni di dollari in un solo round, con una valutazione di 600 milioni. Non ci sono solo fondi di venture capital: guidano ADM, gigante delle materie prime agricole, e partecipano Tyson Foods, Rich Products e il gruppo assicurativo israeliano Menora Mivtachim. L’azienda dichiara di produrre petto di pollo a 7,70 dollari per circa 450 g e promette la prima grande fabbrica negli Stati Uniti. Un anno dopo viene scelta come sede Wilson: 123 milioni di investimento, 18.600 metri quadrati. Il denaro pubblico annunciato è marginale, 600 mila dollari. A pagare sono soprattutto gli investitori privati.

La domanda vera è come si possa costruire una fabbrica prima di avere un prodotto. Allora Believer (ex Future Meat) non aveva l’autorizzazione alla vendita né un mercato. La capacità dichiarata è di 12 mila tonnellate l’anno. Vale la pena ricordare che nel giugno 2023 l’intero settore americano autorizzato produceva poche centinaia di chili a settimana. Il salto previsto era dunque di circa mille volte, senza passaggi intermedi.

Dove sono finiti i soldi?

Believer ha raccolto circa 387 milioni di dollari dal 2018, e circa il 40% è finito nell’edificio di Wilson, attrezzature escluse. Il resto sarà andato presumibilmente in macchinari, ricerca, personale e sedi tra Israele e Stati Uniti, ma nessun documento pubblico finora ne dà il dettaglio. Alla fine il debito ammonta a quasi 225 milioni, ma circa 213 sono dovuti dalla controllata americana alla capogruppo. Verso l’esterno pesano soprattutto i crediti del costruttore, 34-36 milioni, e di una banca. Il colpo finale arriva a fine 2025, quando l’azienda non trova 22 milioni da versare a un creditore, cessa l’attività e chiede l’insolvenza in Israele. Negli Stati Uniti, da febbraio 2026, l’impianto è in amministrazione controllata.

I motivi del fallimento

Believer non è caduta per un solo errore: ha costruito una fabbrica gigantesca basandosi su un processo produttivo mai dimostrato a quella scala, con capitali che avevano fretta. I debiti sono stati solo l’ultimo atto. Al forum in North Carolina, l’investitore Steve Simitzis ha ipotizzato che la causa sia stata costruire una fabbrica basandosi su una tecnologia non pronta, riferisce il Guardian. La maggior parte delle aziende lavora con bioreattori sotto i mille litri, e Maurizio Ferri ci spiegava nel 2024 che McKinsey stimava necessari 60 milioni di litri, un’enormità rispetto ai 6-10 mila dei più grandi allora disponibili.

Secondo il Good Food Institute, citato dal Guardian, solo il 18% degli americani trova la carne coltivata estremamente o molto attraente, e quasi il 60% dice che difficilmente la comprerebbe. L’argomento climatico si è indebolito: Ferri sul nostro sito ricordava che gli studi non concordano su energia ed emissioni, e un preprint dell’Università della California a Davis stimava, con i metodi attuali, da 4 a 25 volte le emissioni della carne bovina.

Believer è il caso più grande, non l’unico: in 18 mesi sono uscite di scena aziende grandi e piccole, e chi resiste ha ridotto le ambizioni. Il Good Food Institute conta 142 aziende specializzate, 13 in meno del 2024. Sette hanno ottenuto il via libera alla vendita, ma solo tre hanno venduto con continuità nel 2025: Wildtype, GOOD Meat e Vow.

La carne coltivata in Italia e in Europa

L’Italia ha vietato nel 2023 la carne coltivata anche se si trattava di un prodotto che non esisteva sul mercato europeo. Attualmente la carne coltivata è venduta solo a Singapore, negli Stati Uniti e in Australia. Il fallimento di Believer rischia ora di diventare un argomento per chi voleva il divieto. Ma in realtà siamo di fronte a un fallimento economico, non sanitario: la FDA non aveva sollevato problemi di sicurezza.

La battaglia italiana l’abbiamo seguita passo per passo. Coldiretti parlava di “carne Frankenstein” già nel 2022, e nel marzo 2023 il governo ha detto no a un prodotto inesistente in Europa, con una figuraccia internazionale. Il Senato ha approvato a luglio e la Camera a novembre, con sanzioni da 10 a 60 mila euro. Abbiamo segnalato anche le contraddizioni della legge di un Paese che importa gran parte della carne che consuma.

Il divieto copre la carne di vertebrati e, come scrivevamo, non potrà fermare l’importazione di prodotti autorizzati dall’UE. A pagare è stata la ricerca nazionale, come la start-up trentina Bruno Cell. Nel marzo 2025 Coldiretti ha manifestato davanti all’EFSA per chiedere studi clinici come per i farmaci, e 16 scienziati ed esperti hanno replicato che la richiesta non ha basi scientifiche.

A Bruxelles i tempi restano lunghi, come prevedevamo nel 2022. La prima domanda, per il foie gras di Gourmey, è del 2024 e non risulta ancora un via libera. Il dossier di Mosa Meat, l’azienda di Mark Post, ha impiegato oltre un anno per arrivare all’EFSA.

Cosa resta

È fallita l’idea che la carne coltivata potesse sostituire gli allevamenti in pochi anni e diventare una soluzione alla crisi climatica. Nel 2024 Ferri prevedeva una nicchia per ristoranti di lusso, con spazio per prodotti ibridi di grasso coltivato e proteine vegetali. È la strada su cui si stanno spostando i sopravvissuti. A Wilson, intanto, il cubo blu aspetta un compratore. Il più grande impianto di carne coltivata mai costruito non ha mai avviato la produzione.

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