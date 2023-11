Come era stato ampiamente previsto e annunciato, ieri la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida che sancisce il divieto di produzione e commercializzazione di carne coltivata. E come se non bastasse, pone anche restrizioni sulle denominazioni delle alternative vegetali alla carne. La legge prevede sanzioni da 10mila a 60mila euro per ogni violazione.

Il presidente di Coldiretti attacca i sostenitori della carne coltivata

Poteva quindi essere un tranquillo pomeriggio di votazioni scontate, quello di ieri. Invece, al di fuori dell’Aula è arrivata l’aggressione, del tutto immotivata, di Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, nei confronti dei deputati della Repubblica Francesco Magi e Benedetto Della Vedova. Questi ultimi stavano manifestando pacificamente contro l’approvazione, insistendo agli aspetti legati al diritto internazionale sull’accesso alla ricerca. Urla, insulti e spinte interrotti solo dall’intervento dalla Digos, che non avevano alcuna ragione. Per mesi, infatti, il ministro ha ripreso, senza neppure darsi la pena di farli riscrivere, i manifesti e le dichiarazioni di Coldiretti, e il via libera della Camera era più che scontato.

Tanto nervosismo proviene, probabilmente, dalla consapevolezza che si tratti di una battaglia puramente ideologica, motivata dagli interessi economici delle lobby di produttori di carne italiani ma, soprattutto, di qualcosa di antistorico. La decisione della Camera è infatti destinata a fallire e finire in un cassetto, come numerosi altri provvedimenti del governo, rivelatisi inapplicabili. L’aggravante è che in questo caso si prevedono costi economici rilevanti.

Una legge dalle conseguenze negative per il Paese e i consumatori

Gli effetti certi della legge, ammesso che il Presidente della Repubblica la firmi e la promulghi – più di un costituzionalista ha espresso molti dubbi in merito – sono chiari. Impedirà in Italia la ricerca e lo sviluppo sulla carne coltivata, causando la fuga all’estero di cervelli e capitali. Priverà i consumatori del diritto di scelta, costringendoli, quando l’Europa approverà la commercializzazione della carne coltivata, a consumare prodotti realizzati in altri Paesi. Un altro aspetto da considerare è che, secondo alcuni giuristi, il provvedimento votato esporrà l’Italia al rischio di procedura di infrazione e a pagare multe salatissime.

La senatrice a vita e scienziata competente nel settore delle cellule staminali Elena Cattaneo ha più volte spiegato che la norma è una sorta di obbrobrio, dal punto di vista scientifico, per le assurdità contenute. Conscio del rischio di derogare dai regolamenti europei, il Governo aveva avviato la procedura TRIS. Si tratta di un processo obbligatorio che prevede appunto la notifica all’UE, evidenziando il fatto che si sta per votare una legge in contrasto con quelle comunitarie, argomentando l’anomalia. Ma poi ci ha ripensato, ritirando la notifica, quasi certamente per mancanza di motivazioni valide (leggi il nostro articolo sul ritiro della notifica all’Unione Europea). E ciò espone l’Italia al rischio di multe e potrebbe rendere la legge, di fatto, nulla.

Ignorate le associazioni favorevoli alla carne coltivata

Nel frattempo, come ha denunciato il Good Food Institute Europe (GFI Europe), ente no profit da anni in prima linea nel sostenere la ricerca e la diffusione di informazioni corrette sulle fonti proteiche alternative alla carne di allevamento, lo stesso Governo ha escluso l’Alleanza Italiana per le Proteine Complementari dal dibattito. L’Alleanza riunisce imprese e associazioni che lavorano su proteine vegetali, carni coltivate e altre proteine tra le quali Agricoltura Cellulare Italia, Alternative Protein International, Bruno Cell, Essere Animali, Good Food Institute Europe e Mosa Meat. L’associazione, infatti, non ha potuto partecipare alle audizioni alla Camera, con una grave lesione del diritto.

“L’apertura del ciclo di audizioni – riferisce Francesca Gallelli, del GFI – è diventata pubblica quando il termine per chiedere di poter partecipare era scaduto. Informare il dibattito parlamentare è stato quindi impossibile, se non con il passivo invio di una memoria scritta.” Non è andata meglio a Bruno Cell, la start up di Trento più avanti negli studi (tra le ultime scoperte: la possibilità di partire anche dalle piume di gallina, e non dal muscolo, per arrivare alla carne), che ha ricordato: “Durante il recente dibattito al Senato, la nostra start up è stata dapprima inserita tra gli audibili, per poi essere completamente ignorata. Ora (alla Camera) è andata anche peggio, visto che non ci è stata data neanche la possibilità di candidarsi al dibattito”. Si tratta di un comportamento che affianca quello visto in piazza Montecitorio da parte di Prandini di Coldiretti.

Il divieto alla carne coltivata ostacola la ricerca

Poi c’è l’aspetto della ricerca, sottolineato in queste ore da +Europa e dall’Associazione Luca Coscioni. Come ha spiegato Marco Perduca in un articolo pubblicato su Huffington Post, esistono regolamenti internazionali, che l’Italia ha sottoscritto. Tra questi c’è il Patto internazionale sui diritti, economici, sociali e culturali che, tra le altre cose, prevedono il rispetto del diritto di beneficiare del progresso scientifico, indipendentemente dall’oggetto degli studi.

Dal 2020, spiega Perduca, “le Nazioni unite hanno adottato un “Commento generale” (n.25 sulla scienza) che chiarisce quali siano gli obblighi degli Stati. Tra questi, oltre a trasparenza e inclusione del processo legislativo, e alla necessità di basare nuove norme su evidenze scientifiche consolidate, vi è anche la cautela nell’applicazione del principio di precauzione. Per le Nazioni Unite tale principio non può essere applicato prima che le ricerche avvengano, e in alcun modo può esser previsto con durata irragionevole”. In altre parole, la legge vìola il principio secondo cui ci si deve basare sui fatti, e non sugli slogan (di Coldiretti). Si devono aspettare studi scientifici conclusivi prima di prendere provvedimenti contro la carne coltivata. Inoltre lede gravemente il diritto di ogni italiano, se lo desidera, di beneficiare dei frutti della ricerca scientifica.

I Governi europei sostengono il settore della carne coltivata

Il Governo inoltre non mostra alcun tipo di interesse o preoccupazione né per gli aspetti ambientali e di salute associati agli allevamenti intensivi italiani, né, tantomeno, per il benessere animale. Oltre a questo c’è poi il confronto impietoso con ciò che sta accadendo in Europa. Come ricorda il Good Food Institute, nel 2022 i Paesi Bassi hanno annunciato 60 milioni di euro di finanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo della carne coltivata e della fermentazione di precisione. Nel Regno Unito, il governo ha stanziato 12 milioni di sterline per le proteine sostenibili, tra cui la carne coltivata. Il governo danese, invece, ha di recente presentato un piano nazionale per sostenere l’industria nazionale dei prodotti vegetali.

Il governo spagnolo, dal canto suo, ha investito 5,2 milioni di euro in un progetto che studia il potenziale della carne coltivata nel prevenire le malattie legate all’alimentazione. In Catalogna, il governo federale ha recentemente investito 7 milioni di euro in un centro di ricerca che aiuterà le aziende a scalare la produzione di carne a base vegetale e ottenuta tramite fermentazione. Quest’ultima utilizza organismi come il lievito per produrre proteine animali e altri ingredienti che riproducono il sapore e la consistenza di carne, latticini e uova senza allevare animali.

La crociata inutile dell’Italia contro la carne coltivata

Ecco spiegato il nervosismo di Prandini. Ed ecco perché fa sorridere la crociata, annunciata ieri dal ministro, che l’Italia dovrebbe lanciare in Europa, per convincere gli altri Paesi a seguire la sua strada. Purtroppo, come si è visto fino dai primi annunci di questa legge la scorsa estate, le uniche reazioni suscitate all’estero oscillano tra lo scherno e l’incredulità per un atteggiamento, che rischia di lasciare fuori l’Italia da un mercato potenzialmente molto ricco e da un settore di ricerca tra i più vivaci al mondo.

Ci sono comunque aspetti positivi. L’inutile bagarre scatenata dal Governo ha infatti acceso un faro sul tema e aumentato la consapevolezza degli italiani. Questi ultimi, peraltro, già nel 2019, secondo uno studio condotto da ricercatori dell’Università di Parma e della Tuscia, erano interessati alla carne coltivata nel 55% dei casi e consapevoli dell’urgenza di trovare fonti alternative agli allevamenti intensivi nel 75% dei casi. Non sarà certamente una legge inapplicabile a far cambiare idea a tutti coloro – milioni di persone – che da tempo hanno capito quanto sia necessario modificare le proprie abitudini, per cercare di scongiurare una catastrofe climatica, e soprattutto ottenere proteine in modo diverso dagli allevamenti intensivi.

