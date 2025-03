Il cervello di un adulto contiene in media una quantità di plastica, in forma di nano- e microplastiche, di circa dieci grammi, equivalente a un cucchiaino o a una matita. Questo l’esisto abbastanza scioccante di uno studio pubblicato pochi giorni fa su Nature Medicine dai ricercatori dell’Università del New Mexico di Albuquerque, che hanno analizzato i campioni autoptici di cervelli, reni e fegato di 28 individui. In più, i valori sono in netto aumento (del 50%) rispetto alle rilevazioni precedenti dello stesso gruppo, risalenti al 2016, e le concentrazioni sono da tre a cinque volte superiori in chi sviluppa una demenza. Rispetto a fegato e reni, poi, quelle del cervello sono trenta volte più elevate.

Pochi giorni dopo un altro studio, per ora presentato solo a un congresso mostra, in base ai dati di oltre 218 contee di 22 stati americani, che le popolazioni che vivono sulle coste dove l’acqua contiene più nano- e microplastiche (NMP) hanno anche performance cognitive inferiori e rischio di disabilità cognitive più alto, rispetto a chi vive vicino ad acque meno contaminate. Tutto suggerisce quindi un possibile legame tra ingestione o inalazione e danni al cervello.

Sul primo lavoro torna ora un articolo di commento, pubblicato su Brain Medicine dai ricercatori dell’Università di Loma Linda (California), che concentrano la loro attenzione, in particolare, sulle fonti alimentari delle nano- e microplastiche.

Come limitare l’ingestione

Pensare di eliminare del tutto la plastica al momento è una prospettiva irrealistica. Tuttavia, molto si può fare per cercare di limitarne l’assorbimento alimentare, in vari modi.

Bottiglie: una delle fonti principali sono le bottiglie di acqua. Passare da queste all’acqua del rubinetto significa abbattere di un numero che va da 4mila a 90mila il numero di MNP ingerire ogni anno.

Alcol e pesce: sono altre due categorie tra le prime, in quanto “fornitrici” di NMP. Regolarsi di conseguenza.

Riscaldamento in contenitori adeguati: un modo efficace per abbattere il numero di NMP presenti nel cibo è quello di evitare di scaldare gli alimenti conservati nella plastica. Un esempio? I filtri di tè appunto in plastica, che possono rilasciare, in una sola infusione, milioni di microplastiche e miliardi di nanoplastiche.

Attenzione al forno a microonde: il riscaldamento nel forno a microonde è una delle fonti più potenti di NMP: i contenitori in plastica possono rilasciare fino a 4,22 milioni di MP e 2,1 miliardi di NP per centimetro quadrato in soli tre minuti.

Conservazione in contenitori di plastica. Anche la conservazione in frigo è problematica, soprattutto se prolungata nel tempo: sarebbe meglio evitare, e preservare il cibo nel vetro, nella ceramica o nell’acciaio.

La plastica è continuamente a contatto con il cibo, anche quando l’aspetto dice altro. Per esempio, tutto ciò che viene conservato in lattine è a contatto con rivestimenti pieni di bisfenolo A (BPA). Per assumere meno NMP si deve quindi evitare di consumare questo tipo di prodotti. Uno studio ha dimostrato che, dopo soli cinque giorni di zuppe in scatola, la concentrazione di BPA nelle urine aumenta del 1.000%.

Prodotti ultra processati: gli alimenti ultra processati contenuti nella plastica contengono molte NMP. Per esempio, i nugget di pollo ne hanno una concentrazione per grammo che è in media 30 volte quella che si riscontra in un petto di pollo comprato crudo e cotto a casa. Come fanno notare gli autori, un altro studio ha dimostrato che rinunciare a 21,7 porzioni alla settimana di alimenti ultra processati (di solito contenuti in materiali plastici) significa avere un calo significativo della depressione. Ciò potrebbe essere dovuto ai benefici di una dieta più sana ma, forse, anche al fatto che il cervello con meno plastiche ha un livello più basso di infiammazione, condizione che sempre accompagna la depressione.

Come eliminare le microplastiche?

Non ci sono molte idee su come eliminare la plastica che si deposita nei tessuti, cervello compreso. Per il momento, ci sono solo indizi piuttosto deboli, come quelli ottenuti su una ventina di volontari sul fatto che il sudore possa aiutare l’escrezione del BPA. Tuttavia, gli studi finalizzati a comprendere meglio che cosa accada alle NMP presenti nel corpo umano sono stati pochissimi. Un dato autorizza a nutrire qualche speranza: finora, non è emersa una relazione tra la concentrazione di NMP e l’età. Il che significa che, in qualche modo, probabilmente, l’organismo si libera almeno di una parte delle MNP che assume.

Inoltre, esperimenti condotti sui pesci hanno mostrato che, diminuendo l’assorbimento, anche la concentrazione nel cervello scende: in 75 giorni di assenza di NMP, la quantità nel cervello crolla del 75%. Resta da capire se nel cervello umano accada la stessa cosa, fermo restando che, per un essere umano, è impossibile vivere in un ambiente realmente plastic-free. La seconda fonte di contaminazione è infatti l’aria, ormai intrisa di plastica in tutto il mondo. In media, un adulto respira fino a 62.000 NMP in un anno. I filtri HEPA rimuovono più del 99% delle particelle con diametro fino a 0,3 micron, ma non è ancora chiaro che conseguenze questo abbia sull’inalazione.

Pochi studi e metodologie inadeguate

In generale, come ha ricordato un articolo di Nature, se accertare la presenza di NMP è relativamente facile, e lo si fa sempre più spesso, sia nei tessuti biologici che nell’ambiente, studiare le conseguenze sulla salute umana non lo è affatto, e la riprova è la scarsità di studi. I polimeri sono centinaia, e a essi possono essere aggiunti migliaia di sostanze plastificanti e additivi per migliorare le performance o per altri motivi.

Capire che cosa accada quando questi polimeri, sempre in miscele e in forme diverse, entrino nell’organismo, è molto complicato, e non sempre esistono metodi per condurre test adeguati. In più, se per alcuni tessuti o tipologie di campioni come le urine o il sudore il reperimento è facile, per altri come il cervello è impossibile, fino a dopo il decesso. La strada da percorrere è quindi ancora molto lunga. Nel frattempo, meglio evitare il più possibile di mangiare e bere alimenti e bevande conservate nella plastica, e usare meno possibile contenitori in plastica, evitando sempre di scaldarli.

