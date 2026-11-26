Maina, Le Grazie ed Elisenda a confronto: ingredienti, tecniche di produzione e strategie commerciali aiutano a capire le ragioni di una differenza di prezzo così marcata.

Entri in un supermercato Esselunga e trovi tre panettoni classici, con uvetta e canditi. Maina venduto a 9,98 €, Le Grazie, che è il marchio privato della catena, a 9,15 € e, poco più in là, c’è Elisenda, la linea di “alta pasticceria” di Esselunga proposto a 31,90 €. Tre livelli di qualità, verrebbe da pensare. Non è così. Prima di tutto va detto che i prezzi sono teorici perché Maina è venduto “in offerta” a 5,98 e Le Grazie a 5,50 dall’inizio della stagione, quindi il prezzo pieno serve solo a far sembrare grande lo sconto. C’è un secondo dettaglio che il consumatore non vede. Le Grazie e Maina sono prodotti entrambi dalla stessa Maina nella fabbrica di Fossano, in provincia di Cuneo. Il panettone Elisenda, invece, è confezionato per Esselunga in uno stabilimento a Parma. Proviamo a capire che cosa li distingue davvero.

Il miglior prodotto da forno dell’industria

Prima di guardare le differenze, va detto che il panettone resta il miglior prodotto da forno industriale in vendita nei supermercati. La ricetta è fissata da un decreto del 2005 e vale per tutti: farina, burro, uova, zucchero, uvetta, canditi e lievito madre, con quantità minime da rispettare. A differenza di biscotti e merendine, che usano lievito chimico e si preparano in poche ore, il panettone industriale necessita una lavorazione lenta. Si parte dal lievito madre, rinfrescato ogni giorno, poi si susseguono diversi impasti e lunghe lievitazioni. Dopo la cottura i panettoni vengono capovolti e lasciati raffreddare a testa in giù, per non fare afflosciare la cupola. Secondo dati che ci hanno fornito tempo fa le varie aziende, Bauli impiega 48 ore, Paluani 44, Balocco e Maina 60. Per questo un panettone venduto a 5-6 euro al chilo è un ottimo acquisto. Nessun altro dolce industriale offre tanto a quel prezzo.

Panettone artigianale vs panettone industriale

La differenza più citata tra il panettone del supermercato e quello di pasticceria è la presenza di emulsionanti. In etichetta compaiono come “mono e digliceridi degli acidi grassi”, sigla E471. Non sono veleno: sono additivi autorizzati, ammessi dal decreto sul panettone per tutti i produttori. Servono a rallentare l’indurimento e il raffermamento. Dopo qualche settimana il panettone diventa duro e asciutto, perché l’amido della farina si riorganizza e perde l’acqua che aveva assorbito in cottura. Gli emulsionanti frenano questo processo.

Un panettone senza emulsionanti, secondo i maestri pasticceri, dura 30-45 giorni. Con l’E471 si arriva a diversi mesi. Per questo li usano anche molti panettoni artigianali o di pasticceria, soprattutto quando sono prodotti a ottobre e venduti fino a gennaio. Il vero panettone artigianale, quello fresco fatto pochi giorni prima, ha una consistenza a palato diversa anche se l’assenza di emulsionanti non basta a distinguerlo da quelli industriali.

I gemelli Maina e Le Grazie

Maina non vende solo panettoni con il proprio marchio. La lista oltre Esselunga comprende Coop e Coop Fior Fiore, Il Viaggiator Goloso di Unes, Bennet e altri. Stesso produttore, però, non vuol dire necessariamente stesso panettone. È la catena a fissare nel capitolato le quantità di burro, tuorlo e frutta. Le differenze si vedono anche nei test: nel 2023 Altroconsumo ha dato a Le Grazie 71 punti, unico con giudizio “ottimo”, mentre il Maina si è fermato a 63. Nel 2025, Altroconsumo non aveva testato il panettone classico Maina, ma solo il Gran Nocciolato, con glassa alle nocciole.

Mettendo a confronto le etichette del Maina classico e del Le Grazie, la parentela salta all’occhio. Gli ingredienti sono gli stessi e compaiono nello stesso ordine: farina, uvetta, canditi, burro, zucchero, tuorlo, lievito madre, sciroppo di zucchero invertito, emulsionanti, latte, sale e aromi naturali. La sorpresa è che il panettone con il marchio del supermercato costa meno e dice di più. Le Grazie dichiara le percentuali di uvetta (18%), canditi (11%) e tuorlo (8,8%, il doppio del minimo di legge). Indica uova e agrumi italiani e uova da galline allevate a terra. Ha anche il cedro candito, oltre all’arancia. Il Maina non dichiara né le percentuali né l’origine delle uova.

Elisenda, panettone di lusso, ma non artigianale

Il panettone Elisenda costa 31,90 euro al chilo e non prevede sconti o promozioni. Esselunga lo presenta come “alta pasticceria”, una formula che evoca il laboratorio del pasticcere ma non ha un significato preciso per legge. Di certo non è artigianale. Con la nuova legge del 2026 il termine “artigianale” è riservato alle imprese iscritte all’Albo degli artigiani, e una grande catena di supermercati non lo è (ne avevamo già parlato in questo articolo).

Le differenze con gli altri due panettoni riguardano la maggiore quantità di burro, che è il secondo ingrediente dopo la farina, e l’assenza di emulsionanti (la morbidezza è affidata a burro, tuorli e miele). Usa estratto di vaniglia Bourbon del Madagascar, anche se in dose minima (0,07%, meno di un grammo per panettone) e poi canditi e tuorli sono italiani, che però dichiara anche Le Grazie. Tutto ciò comporta un incremento di costi delle materia prime di pochissimi euro oltre al maggio costo della confezione.

Chi ci guadagna?

Gli ingredienti migliori dell’Elisenda costano qualche euro in più: più burro, vaniglia vera, una confezione più curata, una produzione in volumi più piccoli. La differenza di sei volte con il panettone Le Grazie, però, è in buona parte un effetto ottico creato dallo sconto. Per capire chi ci guadagna bisogna seguire il panettone dalla fabbrica allo scaffale.

Produrre un panettone industriale da un chilo costa circa 4-4,5 euro, come abbiamo calcolato in passato. Il produttore lo vende alla catena a 5-6 euro, un po’ meno per i marchi del supermercato e il prezzo per il consumatore dovrebbe essere 9-10 euro che quasi nessuno paga. Il prezzo vero è quello dell’offerta, 5,50-6 euro. Tolta l’IVA restano circa 5 euro, cioè più o meno quanto la catena lo ha pagato. È il classico prodotto civetta: si rinuncia a guadagnare sul panettone per far entrare i clienti e guadagnare sul resto del carrello.

Ed è qui che il confronto si ribalta. Se Maina e Le Grazie fossero venduti al prezzo giusto, 9-10 euro al chilo, Elisenda costerebbe tre volte tanto, non sei. E rispetto alle pasticcerie milanesi, dove il panettone ci paga in media 40-45 euro, Elisenda rappresenta un buon affare.

Allora, quale panettone comprare?

Chi cerca un buon panettone spendendo poco fa bene a prendere un industriale, sono venduti in tutti i supermercati a un prezzo variabile da 5 a 7 euro . Chi vuole un panettone di pasticceria, senza emulsionanti, con più burro e vaniglia vera, trova nell’Elisenda un prezzo in linea con il prodotto, più basso di molte pasticcerie.

© Riproduzione riservata Foto: Il Fatto Alimentare via ChatGPT, AdobeStock, Esselunga