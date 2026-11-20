Pregiato e molto costoso, il gambero rosso di Mazara non è una denominazione protetta. Valentina Tepedino spiega origine, caratteristiche e rischi di sostituzione.

I gamberi rossi di Mazara sono crostacei molto pregiati: per quelli più grossi, in pescheria, si possono spendere più di 100 €/kg mentre al ristorante costano 4-5 euro l’uno. Nei nostri mari si pescano tante diverse tipologie di gamberi e gamberetti, inoltre sono disponibili gamberi e mazzancolle surgelati, allevati nei mari tropicali. Perché, allora, il gambero rosso di Mazara è considerato ‘speciale’?

Ne abbiamo parlato con Valentina Tepedino, direttrice e referente scientifica di Eurofishmarket.

“Il gambero rosso cosiddetto ‘di Mazara’ ha un colore rosso vivo anche a crudo, ha un gusto caratteristico e carni compatte che ne hanno fatto un ingrediente prediletto da molti chef. – Dice Tepedino. – Forse per questo è diventato un elemento simbolo della cucina gourmet.

“Bisogna però ricordare – prosegue Tepedino – che la definizione “gambero rosso di Mazara” non è attualmente ‘obbligatoria’ ossia riconosciuta dal Ministero dell’Agricoltura e quindi, per usi e consuetudini, è automaticamente attribuita al gambero rosso pescato dalla marineria di Mazara. Non c’è alcuna garanzia in merito salvo i produttori che, volontariamente, inseriscono in etichetta l’origine in modo più dettagliato di quanto oggi previsto dalla normativa, indicando anche l’imbarcazione da pesca o la specifica area marina di cattura. I pescatori di Mazara del Vallo si sono specializzati nella pesca e nella lavorazione di questi crostacei che appartengono alla specie Aristaeomorpha foliacea e sono catturati a grande profondità (400-800 metri) nelle acque del Mediterraneo, fra la Sicilia e le coste nordafricane (Algeria, Libia e Tunisia). Queste flotte, utilizzando navi moderne e attrezzate, fanno battute di pesca che durano anche alcune settimane, e possono surgelare immediatamente i gamberi, mantenendone intatte le caratteristiche organolettiche.”

Il gambero rosso di Mazara è molto amato per le preparazioni a crudo e forse qualcuno pensa di acquistarlo o consumarlo fresco ma in realtà si tratta sempre di prodotti decongelati e, generalmente, trattati con solfiti come conservanti. La zona di pesca Fao 37, da dove provengono questi crostacei, comprende tutto il Mar Mediterraneo e la cattura avviene sempre in mare aperto, lontano dalle coste, con reti a strascico, una tecnica considerata poco rispettosa dell’ecosistema, perché le reti disturbano il fondale e provocano la cattura di specie diverse da quelle cercate.

Cosa si fa per salvaguardare l’ecosistema?

“In anni recenti si è vista una diminuzione del pescato – spiega Tepedino – e, anche se non è facile individuarne le cause, sono state introdotte misure per salvaguardare gli stock. Vengono stabilite delle quote consentite e una taglia minima di cattura, quindi le flotte pescherecce sono sottoposte a controlli per verificare l’aderenza a questi parametri.”

Come possiamo essere certi di acquistare gambero rosso di Mazara?

“In effetti questo aspetto è piuttosto critico – spiega l’esperta – perché in Oceano Atlantico si pescano gamberi di aspetto molto simile (come la specie Aristaeopsis edwardsiana), ma caratteristiche organolettiche diverse, quindi è possibile che queste specie, simili ma meno pregiate, vengano spacciate per gambero rosso di Mazara, oppure che i ‘veri’ gamberi di Mazara siano mescolati nella cassetta con gamberi di altro tipo. Questi aspetti riguardano i distributori e in ultima analisi chi va ad acquistare i gamberi.”

“Per distinguere il gambero di Mazara dai gamberi dell’Atlantico – spiega Tepedino – dovremmo contare i dentini che si trovano sul rostro, una sorta di protuberanza che sporge dal carapace in mezzo agli occhi: sul rostro del gambero rosso di Mazara si trovano da 4-5 dentini nel maschio a 7-8 nella femmina, mentre quello del gambero rosso atlantico, per esempio, ne possiede tre. Dato che questo controllo non è per niente facile, e impossibile se manca la testa, per tutelarci è importante rivolgerci sempre a commercianti affidabili, che espongono insieme alla denominazione del gambero tutte le altre informazioni di legge (metodo di produzione, categoria, attrezzo da pesca, stato fisico, origine, ingredienti) e in particolare che specificano, volontariamente, la zona di cattura. Quando queste informazioni non sono presenti in modo completo, è più facile incorrere in una truffa.”

Chi pesca il Gambero Rosso di Mazara

Una delle aziende di riferimento per la pesca e la commercializzazione di questo pregiato crostaceo è Rosso di Mazara. Loro si definiscono “pionieri della pesca del gambero rosso” e hanno attivato diverse procedure per garantire l’autenticità del prodotto. Ogni confezione dei loro gamberi (900 g di gambero rosso XXL costa 120 €) riporta i loghi delle certificazioni “DNA Controllato”, “Friend of the Sea” e “Frozen on board”, il certificato di autenticità LIREKI (il loro marchio specifico), e l’etichetta con l’origine e il numero di lotto.

È recente la notizia che l’azienda Pescatori di Mazara ha stipulato un accordo con Autenthico per portare in blockchain la filiera del gambero rosso di Mazara, dalla pesca al piatto. Questo sistema permette di certificare in modo digitale ogni fase della filiera: la partita di pesca, la zona di cattura, il peschereccio che ha effettuato la pesca, con il video certificato della pescata e le principali informazioni relative alla lavorazione e alla conservazione. I prodotti dell’azienda sono destinati prevalentemente alla vendita online e alla ristorazione e quando i gamberi arrivano nelle mani del consumatore, questo può verificare la loro storia grazie a un QR code.

Non dimentichiamo comunque che nei nostri mari si pescano anche altre specie di gamberi molto apprezzabili, come il gambero rosa (Parapenaeus longirostris), più piccolo del gambero rosso, e per questo motivo più scomodo da preparare, ma dal sapore delicato e molto più conveniente al momento dell’acquisto.

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