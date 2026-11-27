Dalla scarsa visibilità sui ripiani agli imballaggi poco pratici: così le abitudini in frigorifero alimentano lo spreco di cibo.

Tra le numerose possibili fonti di spreco alimentare ce n’è una che finora è stata poco considerata: quella che arriva dal frigorifero e dagli imballaggi dei cibi che devono essere mantenuti al 4°C o, per meglio dire, dalla scarsa attenzione dedicata alla progettazione di elettrodomestici e packaging che tengano conto delle specificità di quella situazione, e delle interazioni umane con entrambi i fattori. Si tratta di una quota che probabilmente ha un ruolo rilevante, almeno nei paesi più sviluppati, dove la maggior parte del cibo acquistato o preparato e non consumato arriva dalle case e dai supermercati.

L’importanza di questi elementi è stata al centro di uno studio condotto in Svezia dai ricercatori dell’Università di Linköping, che hanno coinvolto 24 partecipanti — in gran parte residenti in Svezia, inclusi immigrati provenienti da vari paesi come l’Iran, la Siria, l’Ucraina e alcuni stati africani, insieme ad altri collegati dall’estero tra cui Sudafrica, Gran Bretagna e Thailandia. Si trattava dunque di persone con tradizioni alimentari profondamente diverse, dalle quali sarebbe stato lecito aspettarsi disposizioni e scorte altrettanto variabili. I ricercatori hanno chiesto a tutti di inviare fotografie del proprio frigorifero senza alterare la disposizione di quanto vi era contenuto, e poi, alla metà di loro, di rispondere alle domande di un’intervista finalizzata a capire i comportamenti e le reazioni.

Come riportato su Sustainability, il primo dato saltato agli occhi dei ricercatori è stata l’omogeneità della tendenza a riporre gli acquisti nello stesso modo, anche se sbagliato.

Spreco alimentare e ordine

Come hanno mostrato le fotografie inviate dai partecipanti — alcune delle quali rielaborate nello studio in forma di illustrazioni stilizzate per tutelare la privacy ed evitare di mostrare i marchi — tutti sono portati a riporre i cibi alla rinfusa e a riempire troppo la cella. Un primo errore fatale, dal punto di vista dello spreco alimentare, perché quando un ripiano ospita troppe confezioni, le persone vedono di meno quelle sul fondo e ai lati, le spingono sempre più ai margini e finiscono per buttarle via quando superano le scadenze dopo averle ignorate.

Un altro aspetto, emerso soprattutto dalle interviste, è altrettanto fallace: molti hanno raccontato di affidarsi alla memoria quando fanno la spesa, basandosi non su un’immagine della situazione reale del proprio frigorifero, ma su ciò che si pensa manchi. Con il risultato di acquistare spesso prodotti inutili perché già presenti, soprattutto quando quest’ultimo è pieno. Inoltre, quasi nessuno pensa allo spazio realmente disponibile nel proprio frigorifero.

Abitudini e zone sbagliate

Anche il momento della sistemazione non ne esce bene: ci si lascia trascinare più che altro dalla comodità e dalle abitudini, ignorando più o meno consapevolmente il fatto che le zone del frigo hanno temperature differenti, ciascuna delle quali è ideale per un certo alimento. Per esempio, quasi tutti ripongono il latte nella porta, anche se lì la temperatura è più alta e quindi non ideale.

Una parte della responsabilità è poi degli imballaggi, anch’essi non progettati in modo da facilitare il corretto posizionamento, al punto da risultare troppo ingombranti, difficili da impilare e poco adatti al settore nel quale l’alimento dovrebbe essere conservato. Con un’aggravante: la scomparsa delle scritte utili a preservare al meglio il cibo come le date di scadenza o i consigli per la conservazione.

Altri imballaggi come i sacchetti di carta per la verdura sono associati a sprechi perché, non vedendo all’interno, si tende a dimenticare cosa contengono, e nei cassetti più umidi la carta tende anche a indebolirsi e a strapparsi facilmente.

Infine, dal punto di vista psicologico, gli autori hanno notato che quando le persone ripongono un alimento nel frigorifero è come se delegassero a quest’ultimo la responsabilità di non sprecarlo, perché la sensibilità nei confronti della perdita anche economica cala in misura significativa.

Progettare in un altro modo

Finora gli studi hanno affrontato questi elementi per lo più singolarmente, ma secondo gli autori sarebbe importante adottare un approccio più olistico, chiamato anche HRP, da human behavior, refrigerator use, and packaging, che li tiene insieme tutti. Ogni frigorifero dovrebbe essere progettato in modo da avere scomparti chiaramente riconoscibili e adatti ad alimenti diversi, e ogni prodotto dovrebbe essere confezionato nel modo migliore rispetto al suo posizionamento, preservando la visibilità delle scritte e indicazioni. Il tutto dovrebbe inoltre tenere conto delle reazioni anche emotive o poco razionali degli esseri umani che, come dimostrano le foto, se non altro tendono a essere più o meno sempre le stesse.

Un aiuto grafico

Il lavoro riporta infine due schemi grafici che aiutano a capire ancora meglio. Nel primo si ricordano le posizioni migliori dei diversi alimenti: nel cassetto in basso andrebbero poste le verdure e la frutta e ciò che ha un alto tasso di umidità; nei ripiani più bassi la carne e il pesce crudi; in quelli intermedi i derivati del latte e le uova, e in quelli più in alto gli avanzi, i piatti pronti. La porta dovrebbe ospitare le salse e le confetture, ma non il latte e i derivati né le uova.

Il secondo è una rappresentazione ergonomica della visibilità dei cibi in un frigorifero per gli esseri umani. Le zone migliori sono quelle a media altezza e centrali. Poi, via via che ci si allontana dal centro, la visibilità diminuisce, fino a sparire nell’estrema periferia sia in profondità o sui lati. Il punto peggiore sono i cassetti posti vicini al pavimento.

Ricordiamo che questo è solo uno dei possibili modelli di frigorifero: altri, con celle più piccole, hanno il freezer nella parte inferiore, e questo migliora la visibilità del vano a 4 °C. Tuttavia resta il fatto che la progettazione, finora, ha tenuto in scarsa considerazione tutti gli aspetti analizzati nello studio. Per ridurre lo spreco alimentare, e anche per approfondire l’argomento, concludono gli autori, sarebbe opportuno ricorrere sempre a un approccio HRP.

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