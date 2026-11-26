Pratiche, veloci e con un buon profilo nutrizionale, le zuppe fresche conquistano il carrello degli italiani. Ma l’attenzione a sale e porzioni.

Grazie alla loro praticità, i piatti pronti per il consumo, come le lasagne, la pasta ripiena o gli involtini primavera (da frigo oppure surgelati), ma anche le zuppe fresche, incontrano un successo sempre crescente. Mentre però i primi sono spesso alimenti ultraprocessati, ricchi di grassi, sale e diversi additivi, le zuppe fresche sono prodotti comodi, subito pronti, con un buon profilo nutrizionale.

Parliamo dei minestroni e delle vellutate venduti nel banco frigo, in confezioni da una o due porzioni. In questi prodotti, diversi sia dalle “vecchie” zuppe in barattolo sia dalle vellutate liofilizzate, la componente vegetale è spesso preponderante e gli ingredienti non sono mai troppo numerosi. Il sapore non è molto diverso da quello di una zuppa casalinga, perché le verdure non sono trattate con le alte temperature necessarie per la lunga conservazione, come invece accade per i prodotti in barattolo o in brick.

Il mercato delle zuppe fresche ha fatturato 170 milioni di euro nel periodo da agosto 2025 ad agosto 2026 e nello stesso lasso di tempo sono stati venduti oltre 69 milioni di confezioni, con una crescita del 3% rispetto all’anno precedente (Fonte: Circana).

Zuppe fresche: le marche

I prodotti più diffusi sono a marchio DimmidiSì – dell’azienda di Manerbio (Brescia) La Linea Verde – e Zerbinati, sfornate dall’omonima azienda. Tutte le catene di supermercati, inoltre, propongono minestroni e vellutate con il proprio marchio, che in diversi casi sono prodotte dalle stesse due aziende. Abbiamo fatto un confronto fra alcuni prodotti firmati da questi due marchi noti e quelli a marchio del distributore.

Il primo ingrediente è di solito l’acqua, seguita da verdure e legumi, poi olio, sale ed erbe aromatiche. L’olio utilizzato è extravergine di oliva in tutti i prodotti visti da noi, tranne la vellutata di asparagi Conad, che è condita con olio di oliva. Questo prodotto è anche l’unico che vede fra gli ingredienti una generica indicazione di “aromi”, riferita verosimilmente ad aromi artificiali. Non contengono conservanti, né addensanti o altri additivi. Le vellutate e i minestroni a base solamente di verdure sono più leggere, a basso contenuto calorico, ma possono risultare poco sazianti, mentre i prodotti contenenti anche legumi o cereali, come orzo e farro oppure pasta, sono più nutrienti e possono avere anche un apprezzabile contenuto di proteine.

Le porzioni

Le confezioni più comuni contengono una porzione da 310 g – che in alcuni casi salgono a 350 o 400 g – oppure due porzioni e pesano 620 g. Una porzione fornisce da 100 a 250 kcal, mentre il contenuto di grassi, nei prodotti visti da noi, varia da poco più di 1 g a quasi 9 g. Il contenuto di fibre è sempre apprezzabile e la quota proteica di una porzione varia da 3 a 14 g. Il sale va da 1,5 a 2,4 g per porzione ed è un aspetto cui fare attenzione, perché l’Oms raccomanda di non superare i 5 g al giorno. La valutazione dell’app Yuka, che considera sia il profilo nutrizionale che la presenza di additivi, è sempre positiva.

Dato che non sono tutte uguali è comunque sempre utile leggere l’etichetta nutrizionale. Bisogna poi ricordare che, se acquistiamo la confezione da 620 g, dovremmo consumarne solamente metà perché si tratta di due porzioni!

Sul fronte dei prezzi, i prodotti più convenienti sono quelli firmati dalle catene di supermercati e quelli in confezioni più grandi, il costo infatti varia da poco più di 3 €/kg per le confezioni da due porzioni firmate dai supermercati a 7,40 €/kg per prodotti di marca monoporzione, fino a 8,50 €/kg per un prodotto da agricoltura biologica. Una confezione monoporzione può costare quindi da circa 2 a 2,50 €, fino a 3 € per una zuppa biologica. In generale queste zuppe sono più costose di quelle in barattolo o in brick, ma l’elenco degli ingredienti più semplice e più corto rende questi prodotti preferibili.

Perché piacciono sempre di più

Secondo una ricerca di AstraRicerche per Unione Italiana Food, condotta su un campione di 1.000 persone tra i 18 e i 74 anni, le zuppe pronte fresche fanno parte del carrello di quasi il 50% degli intervistati e i motivi di questo successo sono semplici.

“I consumatori cercano soluzioni che gli permettano di risparmiare tempo e semplificare la quotidianità, senza però rinunciare al gusto, alla qualità delle ricette e all’equilibrio nutrizionale. – Commenta Zerbinati – Non si tratta più, quindi, di scegliere semplicemente un prodotto comodo e veloce, ma di individuare un pasto pronto che sappia rispondere a esigenze di benessere e qualità, oltre che di servizio. L’attenzione alla riduzione degli sprechi porta poi a una crescente predilezione per le soluzioni monoporzione, che consentono di acquistare e consumare la giusta quantità di prodotto, mantenendone la freschezza e rispondendo alle esigenze di nuclei familiari sempre più piccoli e di stili di vita dinamici.”

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