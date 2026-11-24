Origini remote, packaging ricercato e abbinamenti gastronomici trasformano un bene primario in un prodotto esclusivo. Ma dietro il fascino delle acque di lusso restano dubbi su prezzi e sostenibilità.

Si chiamano acque di lusso: acque minerali con un’identità precisa per provenienza e proprietà organolettiche, packaging lussuoso e, ovviamente, un costo all’altezza. Il moderno mercato delle acque premium ha ricevuto una forte spinta negli anni Settanta, soprattutto grazie al successo internazionale di Perrier, affiancata da marchi storici come S.Pellegrino, commercializzati soprattutto all’estero,in bottiglie di vetro e presenti nelle carte dei migliori ristoranti. Da allora il mercato si è decisamente espanso.

Il sapore dell’acqua dipende dai minerali che incontra nel suo viaggio sotterraneo. Le più famose per purezza e rarità sono quelle dei ghiacciai o provenienti da falde artesiane profonde: la Svalbarði (Norvegia), la Iceberg, prelevata nell’Artico canadese, e la Fromin Crystal (Repubblica Ceca), una versione dell’acqua Fromin venduta con cristalli di quarzo nella bottiglia. Secondo il produttore, l’acqua proviene da una falda artesiana profonda 300 metri e risalirebbe allo scioglimento dei ghiacci avvenuto circa 15 mila anni fa.

Acque di lusso dagli iceberg, dalla nebbia e da piante preistoriche

La Svalbarði, a bassissimo residuo fisso, nasce dagli iceberg del Kongsfjorden (Baia del Re), “a soli 1.000 km dal Polo Nord”. Prima dell’imbottigliamento passava attraverso filtri micronici e un trattamento con luce UV per rispettare gli standard internazionali. Lo slogan è “Assaggia l’artico per salvare l’artico” e l’azienda dice di usare solo iceberg che altrimenti si scioglierebbero nell’oceano. Ma se consideriamo che nella prima spedizione furono raccolte 10 tonnellate di ghiaccio e che da ognuna di esse (due all’anno) si ricavavano fino a 13mila bottiglie, è difficile vederla come una paladina contro il collasso ambientale. Alla fine del 2020 l’azienda esaurì le scorte e non riuscì più a riprendere la produzione; nel 2023 annunciò la chiusura definitiva. Oggi una bottiglia in vetro da 75 cL, che prima costava circa 100 euro, nei siti di nicchia va da 5mila a 10mila euro.

C’è poi l’acqua Breeze, ricavata alle Canarie con collettori di nebbia e presentata come “l’acqua più pura al mondo”, a 10,50 euro la bottiglia da 50 cL. E c’è BLK, l’acqua nera: non contiene coloranti e deve il colore all’aggiunta di un complesso di sostanze fulviche, che secondo il produttore contiene oltre 77 minerali e oligoelementi derivati da piante preistoriche. Una confezione da 12 bottiglie da 50 cL in plastica costa 70/80 euro.

Ma cosa rende un’acqua “di lusso”?

Oltre alla provenienza, contano fattori legati alla composizione, al packaging e un’efficace strategia di marketing. A favorirne la diffusione sono il trend del wellness (si spende di più per prodotti percepiti come sani) e la ricerca di un’esperienza esclusiva. E cosa può apparire più salutare ed esclusivo di un’acqua che arriva da ghiacciai remoti, falde profonde incontaminate o isole vulcaniche?

Al palato le acque dei ghiacciai, leggere e a basso residuo fisso, risultano più morbide, mentre quelle ricche di minerali possono avere note più sapide o leggermente dolciastre.

Il parametro chiave è il TDS (Total Dissolved Solids), cioè i sali e le sostanze disciolte che influenzano il sapore. In una precedente edizione delle linee guida sulla qualità dell’acqua pubblicate dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) un gruppo di assaggiatori ha stilato una classifica della gradevolezza in base al TDS: “è stata definita eccellente l’acqua con un contenuto di TDS inferiore a 300 mg/litro; buona, tra 300 e 600 mg/litro; discreta, tra 600 e 900 mg/litro; scarsa, tra 900 e 1200 mg/litro; inaccettabile, superiore a 1200 mg/litro. Anche un’acqua con concentrazioni estremamente basse di TDS può risultare inaccettabile a causa del suo sapore piatto e insipido.”

E per un prodotto così esclusivo non poteva mancare l’idrosommelier. I ristoranti di alto livello investono in brand premium da abbinare ai menu degustazione e l’idrosommelier consiglia quale acqua abbinare a una pietanza o a un vino pregiato (water pairing). L’acqua è così proposta con rituali e abbinamenti simili a quelli riservati al vino: da bene primario è diventata un’“esperienza sensoriale”, uno status symbol se non un oggetto da collezione.

Acque di lusso e sostenibilità

Sicuramente è un tema delicato perché complesso e allo stesso tempo paradossale. Imbottigliare dell’acqua e spedirla dall’altro lato del mondo sicuramente non è sostenibile (logistica ed emissioni di CO2). A questo si aggiunge il peso del packaging: il vetro, spesso utilizzato nelle confezioni premium, è riciclabile ma può essere molto pesante, e questo incide ulteriormente sulle emissioni legate al trasporto. Su quanto sia poi davvero sostenibile andare a prelevare tonnellate di acqua dai ghiacciai, questa è una domanda che rimarrà inevasa: è innegabile, infatti, che a parità di altri fattori, trasportare acqua per migliaia di chilometri comporta inevitabilmente un impatto maggiore sul fronte della logistica.

Alcuni marchi hanno cercato di ridurre almeno in parte l’impatto ambientale del packaging, della filiera o della raccolta dell’acqua. È il caso di Svalbarði che, prima della chiusura, dichiarava di compensare le proprie emissioni, utilizzava un tappo in legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile e finanziava progetti ambientali. Queste iniziative, però, non cancellano il paradosso di fondo: imbottigliare acqua in luoghi remoti e trasportarla per migliaia di chilometri resta difficilmente conciliabile con l’idea di sostenibilità.

Il fenomeno delle edizioni speciali

Un esempio è l’acqua di cristallo tributo a Modigliani, nata per un progetto d’arte e beneficenza legato a bottiglie in edizione speciale vendute all’asta: una speciale bottiglia di vetro da 75 cL ricoperta d’oro a 24 carati, venduta all’asta nel 2010 per 60 mila dollari. Una delle edizioni di acqua in bottiglia più costose mai commercializzate è la Beverly Hills 90H20 Luxury Collection Diamond Edition: ha infatti un costo di 100 mila dollari la bottiglia da un litro. La super premium proviene dalle montagne della Sierra Nevada (California Settentrionale) ed è arricchita con potassio, magnesio, calcio e altri sali minerali. Creata da un gioielliere, la bottiglia ha un tappo in oro bianco 14 carati composto da 250 diamanti neri e 600 diamanti bianchi e in tutto il mondo ci sono solo nove bottiglie.

Le acque di lusso in Italia

Abbiamo fatto un giro a Milano selezionando i posti più rappresentativi come Peck o Eataly, dove non è presente nessuna etichetta legata al mercato del lusso. Invece, abbiamo trovato qualcosa nel reparto delle acque di pregio al sesto piano della Rinascente, dove non abbiamo trovato le costosissime acque di lusso citate sopra, ma diversi marchi premium.

Abbiamo trovato Fiji, in bottiglia di plastica da 500 mL, a 4 €; Fromin “L’Acqua dell’Era glaciale” (vedi foto sotto), che secondo l’etichetta proverrebbe dallo scioglimento di un ghiacciaio della Boemia settentrionale di 15mila anni fa, in bottiglia di plastica da 500 mL, sempre a 4 €; Voss Artesian, in vetro, a 3,50 € per 375 mL naturale e 4,50 € per la versione gasata, mentre il formato da 800 mL, naturale o gasato, costa 6,50 €; Numen Premium Water, in vetro da un litro, a 9 €; e Iskld, naturale o gasata, in vetro da 750 mL, a 5,50 €.

Il fattore chiave: lo storytelling

Le acque di lusso, o “fine waters”, sono distribuite per lo più dai canali Ho.Re.Ca e in boutique di lusso. Esiste anche un sito dedicato, Acque di Lusso, dove si possono acquistare le acque che arriverebbero da luoghi remoti e incontaminati, la cui esclusività è costruita intorno alla provenienza, alle caratteristiche organolettiche e, inevitabilmente, allo storytelling.

Una nota storica

L’acqua di lusso non è un’invenzione del secondo e terzo millennio, ma ha radici storiche profonde: già nell’antica Roma e nel Rinascimento le fonti pure erano un privilegio per imperatori e nobili, come l’acqua delle sorgenti della tenuta di Panna, utilizzata dai Medici. Tra Cinquecento e Ottocento le acque termali erano imbottigliate e vendute in farmacia o spedite alle corti reali, come la Châteldon, che nel Seicento veniva fatta arrivare a Versailles per la tavola di Luigi XIV.

Oggi il concetto non è cambiato nella sostanza, ma si è evoluto passando dal valore terapeutico e medico a quello del design estremo delle bottiglie, all’origine, al water pairing, con uno storytelling che orienta e incanala le scelte.

© Riproduzione riservata Foto: Svalbarði, Breeze, Acque di Lusso