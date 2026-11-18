Nuove linee guida in arrivo a Ginevra: l’industria alimentare sul piede di guerra contro la stretta dell’agenzia ONU

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha reso nota la bozza di un documento incentrato sugli additivi, che ora è aperto ai commenti fino alla fine di novembre e che, una volta approvato, servirà come linea guida per i provvedimenti eventualmente adottati dagli stati.Prende così forma l’intenzione di limitare negli alimenti ultraprocessati soprattutto tutto ciò che viene aggiunto solo per conferire un certo colore o una certa consistenza — come i coloranti, i dolcificanti e gli aromatizzanti — e che è quindi potenzialmente eliminabile, nel tentativo di renderli un po’ meno nocivi dal punto di vista della salute. È la prima volta che accade, perché finora i documenti dell’OMS erano stati sempre e sono incentrati sugli aspetti nutrizionali.

Negli ultimi anni ricercatori ed esperti hanno accusato gli additivi di interferire con il microbiota e di provocare un aumento del rischio di allergie e di disturbi quali i deficit dell’attenzione, anche se dati conclusivi risultano in larghissima parte assenti o lacunosi. Contro i coloranti, in particolare, si è scagliato il segretario alla Salute Robert Kennedy Jr., dichiarando il bando di alcuni di essi; ma anche in altri paesi autorità ed esperti stanno riflettendo su sostanze che l’industria ha utilizzato per decenni, spesso senza conoscere le possibili azioni sull’organismo né, tantomeno, l‘effetto di accumulo o quello delle interazioni con altre sostanze o farmaci.

Il nodo normativo dei prodotti “GRAS”

In parte ciò è dovuto al fatto che molti additivi sono rientrati nella categoria statunitense dei cosiddetti GRAS (Generally Recognized As Safe), cioè ingredienti considerati sicuri dalla normativa USA perché in uso a volte da secoli o perché all’epoca non esisteva alcun indizio di pericolosità.

Tuttavia, tra i GRAS sono rientrate anche molecole sospette, e ora si sta cercando di correre ai ripari. Lo sta facendo l’EFSA, che sta rivendendo intere classi di additivi, e ora arriva la presa di posizione dell’OMS, che potrebbe avere ripercussioni molto significative.

Le autorità sanitarie avranno infatti a disposizione definizioni chiare e concentrazioni definite in base alle quali stabilire limiti, tasse specifiche, indicazioni obbligatorie sulle confezioni per tutti quegli alimenti il cui consumo, nell’ambito di una dieta sana, dovrebbe essere fortemente limitato, come dimostrano i dati del grande studio globale di Lancet del 2017, che mostrava che ogni anno almeno 11 milioni di decessi erano attribuibili a una dieta di qualità pessima.

La reazione dell’industria

Come riferisce la Reuters, le associazioni di produttori nazionali e internazionali hanno immediatamente reagito. Tra queste una delle più interessate, l’International Food and Beverage Alliance, ha subito affermato che il regolamento potrebbe far rientrare nelle categorie incriminate un numero sproporzionato di prodotti, alcuni dei quali con profili nutrizionali soddisfacenti, incriminati solo per la presenza di certi additivi, e potrebbe vanificare lo sforzo che molte aziende stanno facendo per riformulare. Altre preoccupazioni riguardano i costi aggiuntivi associati sia a nuove modifiche alle ricette che a nuovi packaging che rispondano a criteri più stringenti, nonché alle tasse eventualmente imposte. Ma, soprattutto, si temono class action, come si è già visto negli USA.

La bozza sarà probabilmente modificata, ma alla fine si arriverà a nuove indicazioni sugli additivi: un passo atteso da molti, anche per lo sforzo in corso di definire meglio che cosa sia un alimento ultra processato o comunque non sano.

Si fa presto a dire non sano

L’esigenza di fare chiarezza, del resto, è invocata da molti, e uno studio appena uscito sul British Medical Journal Medicine, relativo a ciò che viene venduto nel Regno Unito e condotto dagli epidemiologi e ricercatori di UCL Epidemiology and Health Care aiuta a capire perché, e quanto sia complessa e confusa la situazione attuale. Nel Regno Unito, infatti, a seconda del sistema di riferimento adottato la percentuale di alimenti etichettabili come non sani varia dalla quasi totalità a meno della metà.

Nello specifico, i ricercatori hanno controllato 262 tra alimenti e bevande trasformati (NOVA 3) e 1.636 ultra trasformati (NOVA 4) applicando diversi criteri. Quindi hanno utilizzato la Eatwell Guide, governativa, e hanno trovato che una quota compresa tra il 91 e il 98% degli alimenti trasformati e ultra trasformati sarebbe stata da considerare non salutare. Poi i ricercatori hanno applicato il sistema dei semafori, adottato dalle aziende su base volontaria, e i risultati sono stati molto diversi: tale sistema avrebbe indicato in quel modo solo il 48% degli ultra processati e il 46% dei trasformati.

Criteri di valutazione

Infine hanno applicato il criterio che si basa sulle elevate concentrazioni di sale, zuccheri e grassi saturi della Food Safety Agency chiamato FSA-PNM (Food Standards Agency Nutrient Profiling Model), e la percentuale sarebbe stata ancora diversa, pari al 57%. Degli ultra trasformati e il 50% di quelli trasformati In questa giungla di definizioni – hanno commentato gli autori – chi ci va di mezzo è il consumatore, che ha elevate probabilità di scegliere prodotti pessimi senza saperlo e viceversa, di evitare cibi consigliati dalla Eatwell, perché in molti casi le categorizzazioni non coincidono e un certo cibo considerato da evitare in una è consigliabile in un’altra.

È estremamente probabile che una simile confusione si riscontri in molti altri paesi. E questo spiega la necessità che enti quali l’OMS, indipendenti e del tutto slegati dalle aziende, sviluppino criteri omogenei e uniformi, e non solo sugli additivi.

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