La parola “artigianale” è ora riservata agli iscritti all’Albo, ma scappatoie e ambiguità in etichetta lasciano ancora spazio alla confusione sullo scaffale.

Sulla scatola di un panettone la parola “artigianale” non garantisce ingredienti migliori né una qualità superiore. Da quest’anno dice soltanto una cosa: chi l’ha prodotto è un’impresa iscritta all’Albo degli artigiani. Come lo ha prodotto, con quali materie prime e con quali scorciatoie, resta fuori dall’etichetta.

Un forno iscritto all’Albo può scrivere “panettone artigianale” anche se parte da basi pronte, mix di farine industriali, creme e aromi. Un pasticcere che lavora con lievito madre, burro e tuorli freschi non può farlo, se la sua impresa è troppo grande per essere considerata artigiana.

Un caso evidente è Elisenda, la linea di alta pasticceria di Esselunga nata con i fratelli Cerea del ristorante Da Vittorio. Il suo panettone, ottimo, costa circa 30 euro al chilo ed è prodotto nel laboratorio Esselunga di Limito di Pioltello. Esselunga non è un’impresa artigiana, quindi sulla scatola la parola “artigianale” non può comparire. Il panettone con le basi pronte del forno sotto casa, invece, può vantarla.

Venduto in pasticceria, ma fatto da altri

La legge vieta di usare la parola “artigianale” per ciò che si produce senza essere iscritti all’Albo, ma permette di usarla per ciò che si rivende. Qualsiasi negozio, bar o e-commerce può quindi proporre un panettone come artigianale, se lo ha acquistato da un laboratorio regolarmente iscritto e può dimostrarlo. Di conseguenza, una grande pasticceria non iscritta non può chiamare artigianali i propri dolci, ma può vendere come tali quelli comprati da un piccolo forno.

Resta il nodo del conto terzi. Marchi noti, catene e chef si fanno spesso produrre il panettone da altri e lo vendono con il proprio nome. Secondo Confartigianato chi rivende non può presentare quei prodotti “come propri”, ma sulle confezioni domina il marchio di chi commercializza: l’indicazione dello stabilimento di produzione — reintrodotta in Italia dal decreto legislativo 145/2017 — compare spesso in caratteri minuti sul retro o attraverso indirizzi poco riconoscibili, rendendo difficile al consumatore capire chi l’ha fatto davvero.

Le parole che confondono

Chi non può scrivere “artigianale” ha a disposizione molte alternative, tutte lecite: “lavorato a mano”, “di nostra produzione”, “secondo tradizione”, “a lievitazione naturale”, “alta pasticceria”. Per il consumatore suonano quasi come sinonimi, e nessuno verifica che un panettone “lavorato a mano” lo sia davvero. Confartigianato sostiene che queste formule non equivalgono ad “artigianale”: sul piano giuridico è così, ma chi sceglie davanti allo scaffale difficilmente coglie la differenza.

Altre scorciatoie sono già visibili: l’ingrediente “artigianale” messo in evidenza (“canditi artigianali”), le immagini da vecchia bottega al posto della parola, e “artisan panettone” sulle confezioni destinate all’estero, dove il divieto non vale.

Cosa guardare sulla scatola

Per capire cosa si compra bisogna girare la confezione e leggere gli ingredienti. Burro e tuorli in quantità, lievito madre, assenza di emulsionanti e di aromi generici sono indizi molto più utili di una parola sull’etichetta.

La legge è un primo passo, ma per questo Natale i controlli rischiano di restare sulla carta: la piena operatività delle sanzioni scatterà solo quando tutte le Regioni avranno designato con precisione le autorità incaricate di vigilare e comminare le multe. Per il panettone servirebbero però altri due passi: il nome del laboratorio sempre in etichetta, anche quando a vendere è un marchio, una catena o uno chef, e una definizione di prodotto come quella che esiste dal 2016 per la birra artigianale.

La legge in breve

La Legge n. 34/2026 sulle PMI, in vigore dal 7 aprile, riserva i termini “artigianale” e “artigianato” alle imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane (art. 16). Il divieto vale per pubblicità, etichette, confezioni, insegne e marchi, con sanzioni dall’1% al 3% del fatturato e un minimo di 25.000 euro. Ne avevamo scritto lo scorso aprile in un articolo.

Un pasticcere è artigiano se non supera i limiti di dipendenti fissati dall’art. 4 della legge quadro 443/1985, (calcolati secondo i criteri di legge, escludendo il titolare e computando i lavoratori part-time in proporzione all’orario svolto).

Tipo di pasticceria Dipendenti massimi Con apprendisti in più Caso normale 18 22 Produzione riconosciuta dalla Regione come “tradizionale” (DPR 288/2001) 32 40

Chi supera i limiti fino al 20%, per non più di tre mesi l’anno, resta iscritto: gli stagionali assunti per i panettoni non fanno perdere la qualifica.

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