Proseguono i richiami precauzionali di rucola per la possibile presenza di Salmonella: nel corso del fine settimana diverse catene di supermercati hanno segnalato cinque nuove marchi coinvolti. Ministero della Salute ed Esselunga, invece, hanno pubblicato il richiamo di filetti di alici per istamina.

Il richiamo dei filetti di alici Esselunga

Esselunga e il Ministero della Salute hanno diffuso il richiamo cautelativo di un lotto di filetti di alici in olio distesi a marchio Esselunga. La ragione indicata è la possibile presenza di istamina oltre i limiti di legge. Il prodotto in questione è venduto in vasetti da 150 grammi con il numero di lotto LTC204 e il termine minimo di conservazione (TMC) 22/01/2026.

L’azienda Poseidon SH.P.K. ha prodotto i filetti di alici per Esselunga Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in a Shenjin, Alessio, in Albania (marchio di identificazione AL 28 PP).

Il richiamo della rucola

I supermercati Carrefour, Esselunga, Iper e Pam Panorama invece hanno segnalato i richiami precauzionali di alcuni lotti di rucola, convenzionale, biologica e zero residui, venduta con i marchi Terra e Vita, Orto Bellina, Fresca & Pura, Bio Pam&Panorama e Pam Residuo Zero. Anche in questo caso, il motivo indicato sugli avvisi di richiamo è la presunta presenza di Salmonella.

I prodotti interessati sono i seguenti:

Rucola bio Terra e Vita, in sacchetti da 100 grammi, appartenenti ai lotti numero L269 con la data di scadenza 05/10/2024 e L271 con la data di scadenza 07/10/2024;

Rucola Orto Bellina, in vaschette da 100 grammi, con il numero di lotto 370099 e la data di confezionamento 23/09/2024;

Rucola bio Fresca & Pura, in sacchetti da 100 grammi, con il numero di lotto 270 e la data di scadenza 02/10/2024;

Gran mix Bio Pam&Panorama, in sacchetti da 120 grammi, con il 370698 e la data di scadenza 04/10/2024;

Rucola Bio Pam &Panorama, in sacchetti da 120 grammi, 370687 e la data di scadenza 04/10/2024;

Rucola Residuo Zero Pam Residuo Zero, in vassoi da 100 grammi, con i numeri di lotto L267, L268, L269, L270 e L272; non sono indicate date di scadenza;

Misticanza Residuo Zero Pam Residuo Zero, in vassoi da 100 grammi, con i numeri di lotto L267, L268, L269 e L272; non sono indicate date di scadenza.

L’azienda Buonaterra Spa ha prodotto la rucola bio a marchio Terra e Vita. OP Raggio di Sole Sac, invece, ha prodotto le insalate a marchio Orto Bellina, Fresca & Pura Bio, Bio Pam&Panorama e Pam Residuo Zero, nello stabilimento di via Virgilio 5 a Gorlago, in provincia di Bergamo.

Il focolaio UE di Salmonella e la rucola italiana

I richiami in questione sono collegati all’allerta Rasff 2024.7033, notificata dall’Austria, relativa alla presenza nella rucola di origine italiana di Salmonella Umbilo, un raro sierotipo di Salmonella enterica. L’Agenzia austriaca per la salute e la sicurezza alimentare (AGES) ha infatti registrato 16 casi di salmonellosi a partire da luglio 2024: la maggior parte delle persone coinvolte di aver mangiato rucola nei sette giorni precedenti alla comparsa dei sintomi. Secondo quanto emerso, la rucola era di origine italiana. Altri casi di Salmonella Umbilo sono stati registrati anche in Germania (98) e Danimarca (23).

In precedenza, Il Fatto Alimentare ha segnalato il richiamo due lotti di rucola bio del suo marchio Le Insalatine Biologiche Bennet Bio, per presunta presenza di Salmonella, prodotta dall’azienda OP Raggio di Sole Sac, sopra citata. Inoltre è stato segnalato anche il richiamo precauzionale di due lotti di rucola Residuo Zero a marchio L’Insalata dell’Orto per sospetta presenza di Salmonella, ma non è chiaro se questo sia collegato all’allerta Rasff.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti con le date di scadenza e i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

