Il Ministero della Salute e i supermercati hanno segnalato il richiamo di due nuovi prodotti. Si tratta di due lotti di rucola Residuo Zero per rischio microbiologico e uno di grissini stirati per una micotossina oltre i limiti.

Il richiamo della rucola

La catena Migross ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di due lotti di rucola Residuo Zero a marchio L’Insalata dell’Orto. La ragione indicata sull’avviso di richiamo è la sospetta presenza di Salmonella nel prodotto. Le confezioni interessate dal provvedimento appartengono ai lotti 274 e 275, con le date di scadenza 07/10/2024 e 08/10/2025. L’avviso pubblicato sul sito della catena non riporta il peso e il formato delle confezioni di rucola richiamate.

L’azienda L’Insalata dell’Orto Srl ha prodotto la rucola Residuo Zero richiamata. Lo stabilimento di produzione si trova in via Giare 144/A, a Mira, nella città metropolitana di Venezia.

Il richiamo dei grissini

Il Ministero della Salute, invece, ha diffuso il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di grissini stirati a marchio GrisBontà Derby. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di ocratossina oltre i limiti. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 300 grammi con il termine minimo di conservazione 26/02/2025, corrispondente al numero di lotto.

L’azienda Uniongriss Srl ha prodotto i grissini stirati richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in strada del Francese 135/28, a Torino.

In via cautelativa, si raccomanda di non consumare la rucola e i grissini con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 205 richiami, per un totale di 535 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), L’Insalata dell’Orto, Ministero della Salute

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Oppure al canale telegram Iscriviti



2