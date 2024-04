La settimana inizia con tre nuovi richiami. I supermercati Coop hanno pubblicato il richiamo di più di 40 lotti di burger bun per un errore di etichettatura, mentre il Ministero della Salute ha segnalato un altro caso di paste di mandorle per la possibile presenza di corpi estranei e di noodles istantanei con allergeni non dichiarati.

Il richiamo dei burger bun

Coop ha diffuso il richiamo da parte del produttore di ben 44 lotti di panini per hamburger (burger bun) a marchio American Bun. La ragione è l’errata etichettatura per la mancata messa in evidenza degli allergeni contenuti farina, uovo e latte e della possibile presenza in tracce di soia, sesamo e lupino, così come prescritto dalla normativa.

Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 376 grammi, con i seguenti numeri di lotto: 180424B376G, 200424B376G, 220424B376G, 240424B376G, 250424B376G, 280424B376G, 300424B376G, 010524B376G, 050524B376G, 070524B376G, 090524B376G, 110524B376G, 130524B376G, 140524B376G, 150524B376G, 190524B376G, 210524B376G, 230524B376G, 260524B376G, 280524B376G, 290524B376G, 010624B376G, 050624B376G, 060624B376G, 070624B376G, 080624B376G, 110624B376G, 150624B376G, 160624B376G, 180624B376G, 200624B376G, 210624B376G, 240624B376G, 250624B376G, 270624B376G, 280624B376G, 300624B376G, 030724B376G, 050724B376G, 070724B376G, 110724B376G, 120724B376G, 120724B376G e 190724B376G.

La catena fa sapere che il richiamo interessa solo alcuni punti vendita Coop. A scopo puramente precauzionale, si raccomanda alle persone celiache o allergiche agli allergeni menzionati di non consumare i panini per hamburger con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori che non sono allergici o celiaci possono mangiare i burger bun richiamati senza correre rischi.

Il richiamo delle paste di mandorle

Il Ministero della Salute, invece, ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di paste di mandorle Cuor di Mandorla a marchio Fantinato Lineadolce. Anche in questo caso il motivo è la possibile presenza di corpi estranei metallici segnalata dal fornitore. Il prodotto in questione è venduto in vassoi da 200 grammi con 240314 e il termine minimo di conservazione (TMC) 10/09/2024. Sebbene l’avviso sia datato 09/04/2024, il Ministero lo ha pubblicato quasi due settimane dopo, il 22/04/2024.

L’azienda Sorrini Dolciaria Srl ha prodotto le paste di mandorle per Fantinato Lineadolce Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in via Vomano 48, a Basciano, in provincia di Teramo.

In precedenza, Ministero e supermercati hanno segnalato altri richiami di dolci, pasticceria e paste di mandorle per la possibile presenza di corpi estranei di origine metallica, per un totale di 16 referenze con il richiamo di oggi. Gli altri prodotti interessati sono i seguenti:

Baciotti al cioccolato, baciotti con pistacchio, mandorlino mix, mandorlino al cioccolato, mandorlino al pistacchio, mandorlino glassato, amandine e rosette ai frutti di bosco a marchio La Sfoglia (leggi qui l’articolo sul primo richiamo);

Amaretti al pistacchio, baci di dama, bocconcini all’amarena, petit fleur, ricciarelli, bocconcini al limone e dessert di mandorla assortiti a marchio Fimardolci (leggi qui l’articolo sul secondo richiamo).

Il richiamo dei noodles istantanei

Il Ministero, infine, ha pubblicato il richiamo da parte dell’operatore di due lotti di noodles istantanei gusto pesce a marchio Maestro Kong. La ragione indicata nell’avviso è la presenza dell’allergene crostacei non dichiarato in etichetta. Il prodotto coinvolto è venduto in confezioni da 98 grammi, con i numeri di lotto 231208 e 120242 e il TMC 07/06/2024. Anche in questo caso, il Ministero ha pubblicato l’avviso con quasi due settimane di ritardo rispetto alla data del provvedimento (10/04/2024).

L’azienda Shenyang Dingyi Food Co Ltd ha prodotto i noodles istantanei richiamati in Cina. Il prodotto è distribuito in Italia dall’azienda CM Foodmarket Srl di Via Gaudenzio Fantoli 15/9, a Milano.

In precedenza, il Ministero della Salute aveva segnalato altri noodles istantanei a marchio Maestro Kong per presenza di allergeni (uova) non dichiarati (leggi qui l’articolo sull’altro richiamo di noodles istantanei).

A scopo precauzionale, si raccomanda alle persone allergiche ai crostacei di non consumare i noodles con i numeri di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori che invece non sono allergici ai crostacei possono mangiare il prodotto senza rischi.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 88 richiami, per un totale di 160 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata

