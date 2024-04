Nel corso del fine settimana, il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di due tipi di salame nostrano per rischio microbiologico. La catena Pam Panorama, invece, ha segnalato otto tipologie di biscotti per la possibile presenza di corpi estranei nel prodotto.

Il richiamo dei biscotti

I supermercati Pam Panorama hanno diffuso il richiamo precauzionale da parte del produttore di alcuni lotti di biscotti a marchio La Sfoglia. Il motivo indicato sull’avviso è la possibile contaminazione da corpi estranei metallici. I prodotti interessati sono i seguenti:

Baciotti al cioccolato, in vassoi da 180 grammi appartenenti ai lotti numero 039/24 con il termine minime di conservazione (TMC) 14/06/2024, 073/24 con il TMC 14/07/2024, e 100/24 con il TMC 14/08/2024;

Baciotti con pistacchio, in vassoi da 180 grammi appartenenti ai lotti numero 039/24 con il TMC 14/06/2024, 073/24 con il TMC 14/07/2024, e 100/24 con il TMC 14/08/2024;

Mandorlino mix, in vassoi da 180 grammi appartenenti ai lotti numero 046/24 con il TMC 21/06/2024, 064/24 con il TMC 07/07/2024, 075/24 con il TMC 21/07/2024, 087/24 con il 28/07/2024, e 095/24 con il TMC 07/08/24;

Mandorlino al cioccolato, in vassoi da 180 grammi appartenenti ai lotti numero 064/24 con il TMC 07/07/2024, e 078/24 con il TMC 21/07/2024;

Mandorlino al pistacchio, in vassoi da 180 grammi appartenenti ai lotti numero 046/24 con il TMC 21/06/2024, 053/24 con il TMC 21/06/2024, 064/24 con il TMC 07/07/2024, 078/24 con il TMC 21/07/2024, 087/24 con il TMC 28/07/2024, e 095/24 con il TMC 07/08/24;

Mandorlino glassato, in vassoi da 180 grammi appartenenti al lotto numero 078/24 con il TMC 14/06/2024;

Amandine, in vassoi da 180 grammi appartenenti ai lotti numero 046/24 con il TMC 21/06/2024, 064/24 con il TMC 07/07/2024, 075/24 con il TMC 21/07/2024, 087/24 con il TMC 28/07/2024, e 095/24 con il TMC 07/08/2024;

Rosette ai frutti di bosco, in vassoi da 180 grammi appartenenti al lotto numero 046/24 con il TMC 21/06/2024.

L’azienda La Sfoglia Srl ha prodotto tutti i biscotti richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in viale J.F. Kennedy 62/62, a Leinì, nella città metropolitana di Torino.

Il richiamo del salame

Il Ministero della Salute, invece, ha segnalato il richiamo ad opera del produttore di un lotto di salame nostrano e uno di salame nostrano con aglio a marchio Salumificio F.lli Scapocchin. La ragione indicata è la presenza di Listeria monocytogenes nel prodotto. I salami in questione sono venduti in pezzi da 600/800 grammi, appartenenti ai lotti numero 164/24 (salame nostrano) e 165/24 (salame nostrano con aglio).

Il Salumificio F.lli Scapocchin Srl ha prodotto i salami richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via Giorgio La Pira 14, a Camposampiero, in provincia di Padova.

In via cautelativa, si raccomanda di non consumare i prodotti con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori che invece fossero in possesso delle referenze richiamate possono restituirle al punto vendita d’acquisto.

