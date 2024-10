I supermercati Decò e la catena dm hanno segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di uvetta sultanina biologica a marchio Noberasco. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza del principio attivo clorpirifos, un pesticida organofosfato vietato in Unione Europea. Il prodotto è venduto in confezioni da 250 grammi, con il numero di lotto L4093A e il termine minimo di conservazione (TMC) 10/2025.

L’azienda Noberasco ha prodotto l’uva sultanina richiamata. Lo stabilimento di produzione si trova in località Paletta 1, a Carcare, in provincia di Savona.

In precedenza, il Ministero della Salute aveva segnalato il richiamo di due lotti di uvetta sultanina bio e di mix di frutta secca con uvetta a marchio MorgenLand, prodotto in Germania, per un rischio chimico non specificato (leggi qui l’articolo sul primo richiamo di uvetta). Tuttavia, in entrambi i casi il prodotto oggetto del richiamo è uva sultanina biologica, quindi è possibile che i provvedimenti siano collegati.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare l’uva sultanina con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

