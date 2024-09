Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di due lotti di uvetta sultanina e un lotti di misto di noci e frutta secca per studenti a marchio MorgenLand. La ragione indicata sull’avviso di richiamo è una “deviazione della qualità” non ulteriormente specificata. Il Ministero, tuttavia, ha inserito i provvedimenti nella categoria “richiami per rischio chimico”, anche se con un ritardo di 20 giorni: gli avvisi, pubblicati in data odierna (25/09/2024), sono infatti datati 04/09/2024. I prodotti interessati sono i seguenti:

Uvetta sultanina essiccata bio, in sacchetti da 500 grammi appartenenti ai lotti numeri L240806, con il termine minimo di conservazione (TMC) 28/03/2025, e L241385 con il TMC 14/05/2025;

Misto di noci e frutta secca bio per studenti, in sacchetti da 250 grammi, con il numero di lotto L240941 e il TMC 03/02/2025.

L’azienda EgeSun GmbH ha prodotto l’uvetta sultanina e il mix di frutta secca richiamati nello stabilimento di produzione di Lubkemannstraße 7, a Oyten, Bassa Sassonia, Germania.

A scopo precauzionale, si raccomanda quindi di non consumare la frutta secca ed essiccata con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono invece restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 200 richiami, per un totale di 530 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), MorgenLand

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Oppure al canale telegram Iscriviti

2