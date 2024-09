Come avevamo segnalato a dicembre, ieri (3 settembre) Ferrero ha annunciato l’arrivo della Nutella vegana, composta unicamente da ingredienti vegetali. In questo modo la crema risulta accessibile alle persone vegane e intolleranti al lattosio, ma non a quelle allergiche alle proteine del latte, perché prodotta comunque in uno stabilimento che utilizza latte. I due vasetti si distinguono facilmente perché la nuova Nutella ha il tappo di colore verde e l’etichetta marroncina, senza il classico bicchiere di latte sullo sfondo.

Attualmente il 91,3% degli ingredienti della Nutella è di origine vegetale, e solo la rimanente quota (8,7% della ricetta) è composta da un prodotto di origine animale: il latte scremato in polvere. Per formulare la Nutella Plant Based, questo il nome del prodotto, Ferrero ha sostituito il latte con farina di ceci e sciroppo di riso. Ma questa non è la sola novità. Analizzando attentamente l’elenco degli ingredienti riportato sull’etichetta ci sono altre due varianti importanti da considerare.

Più aromi nella Nutella vegana

La crema di nocciole più amata dagli italiani, infatti, nella versione con il tappo verde contiene al posto della vanillina (aroma artificiale usato in pasticceria in sostituzione della vaniglia), un pizzico di sale da cucina abbinato ad aromi (artificiali). Si tratta di una sostituzione significativa. Intervenire sugli aromi vuol dire modificare ulteriormente la ricetta originale, anche se apparentemente le creme sembrano simili.

La formula della Nutella è considerata segreta (come quella della Coca-Cola), perché contiene una miscela di aromi che non si possono copiare. Se cambiano gli aromi aggiunti, anche cercando di avvicinarsi il più possibile alla ricetta originale, il sapore per forza di cose si modifica. Per questo motivo la nuova Nutella Plant Based dal punto di vista organolettico è simile, ma non può essere la stessa. È un’imitazione, al pari delle altre marche che hanno gli stessi ingredienti ma inevitabilmente un’aroma diverso, che prova ad imitare il gusto Nutella.

Il prezzo esagerato

L’ultimo appunto riguarda il prezzo stratosferico della versione vegana. La Nutella vegana costa il 50% in più rispetto alla Nutella classica: 4,49 € per un vasetto da 350 grammi, rispetto ai 2,99 € necessari per comprare un vasetto classico dello stesso peso. Si tratta di 12,82 €/kg, come sottolinea Ferrero nel comunicato ufficiale di lancio del prodotto: un prezzo esagerato per una crema ottenuta per buona parte da materie prime di basso costo (zucchero e olio di palma). Per capire quanto sia esagerato, basta ricordare che la crema spalmabile alla nocciola Esselunga, pur avendo lo stesso quantitativo di nocciole e utilizzando ingredienti di maggior pregio, costa il 35% in meno rispetto alla Nutella classica o, se preferite, il 50% in meno rispetto alla nuova crema vegana.

Soffermarsi su un dettaglio come il costo di un prodotto vissuto da molte persone come una leccornia può sembrare indelicato, ma il prezzo è pur sempre un dettaglio importante nella valutazione di un prodotto alimentare. A noi sembra “fuori misura” ma evidentemente per gli esperti di marketing della Ferrero è un prezzo congruo per tutte le persone che vogliono fare una nuova esperienza sensoriale, aggiudicandosi per primi un vasetto di Nutella Plant Based.

© Riproduzione riservata – Foto: Ferrero

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1