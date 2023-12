Arriverà presto sugli scaffali dei supermercati la Nutella Ferrero vegana. La notizia è senz’altro accattivante ed è facile immaginare che verrà ripresa con grande rilievo da tutti i media e dai social perché, quando si parla di Nutella, è l’intera nazione che viene coinvolta. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la Ferrero ha depositato il marchio “Nutella plant based” presso l’ufficio brevetti (Uibm) del Ministero delle Imprese e del made in Italy e ci vorranno 6 mesi prima di ottenere il via libera.

I nuovi ingredienti

Cosa cambierà? Basta osservare la ricetta della Nutella (zucchero, olio di palma, nocciole (13%), latte scremato in polvere (8,7%), cacao magro (7,4%), emulsionanti: lecitine di soia e aroma vanillina) per rendersi conto che la nuova “Crema da spalmare alle nocciole e al cacao vegana” sarà sostanzialmente uguale. Il 92,7% degli ingredienti attualmente in uso è infatti di origine vegetale. L’unico ingrediente da sostituire è il latte scremato in polvere che rappresenta 8,7% della ricetta. L’ipotesi più probabile è usare latte di soia in polvere che assomiglia molto al latte scremato in polvere. Con questa operazione abbastanza semplice si potrebbe ottenere la nuova Nutella Plant based. La nuova a crema alle nocciole Ferrero per vegani dal punto di vista organolettico sarà molto simile a quella originale. I costi delle materie prime dovrebbero variare di poco se non diminuire.

Il lancio pubblicitario avrà costi irrisori perché tutti i giornali ne parleranno. Sui social ci penseranno gli influencer a proporre test, ricette e prove di assaggio, mentre le riviste grastronomiche si cimenteranno in lunghe ed elaborate riflessioni. Finirà così, con un gran clamore, il lancio di un nuovo prodotto che, se non fosse pr il nome, passerebbe inosservato essendo pressoché identico al precedente.

Quanto costa

Ferrero ha avuto certo una buona per rivitalizzare il vasetto di Nutella che resta la crema alle nocciole più amata dagli italiani. Questo non vuol dire che sia anche la migliore, visto che utilizza olio di palma al posto del pregiato burro di cacao e ha un quantitativo di nocciole abbastanza ridotto (13%) rispetto ai competitor (Lindt 25%, Novi 45%, Rigoni di Asiago 30% pasta di nocciole). Volendo fare un confronto di prezzo, il vasetto di Nutella 750 g targato venduto a 8,00 €/kg risulta abbastanza caro (*) . Nei supermercati Esselunga a fianco di Nutella troviamo la crema alle nocciole con il marchio della catena. La ricetta è simile (vedi sotto) e il quantitativo di nocciole è identico. Cambia il prezzo che risulta inferiore del 30% (5,72 €/kg). Volendo risparmiare si può comprare la crema alla nocciole Smart (marchio della linea di prodotti economici Esselunga), che ha una ricetta ancora più simile a Nutella (vedi sotto). Entrambe utilizzano olio di palma, mentre la differenza importante riguarda le nocciole che quasi dimezzano (dal 13 al 7%). Anche il prezzo però si riduce di quasi la metà (da 8,00 a 4,52 €/kg).

Prezzi e ricette

Abbiamo confrontato i prezzi di oggi con quelli che abbiamo rilevato nel settembre 2020. Allora nei supermercati Esselunga il vasetto di Nutella da 750 g costava 7,85 €/kg e quindi a distanza di tre anni l’incremento è di circa il 2%. La crema marchiata Esselunga costava 4,00 €/kg e il vasetto Smart veniva venduto a 2,60 €/kg. Entrambi a distanza di tre anni hanno subito un aumento di prezzo di oltre il 40%!

Queste sono le ricette delle tre creme alle nocciole che abbiamo preso in considerazione

Nutella, crema da spalmare alle nocciole e al cacao. Ingredienti: Zucchero, Olio di palma, Nocciole (13%), Latte scremato in polvere (8,7%), Cacao magro (7,4%), Emulsionanti: lecitine (soia), Vanillina, Senza glutine

Esselunga, crema alle nocciole. Ingredienti: Zucchero, Olio di semi di girasole, Nocciole (13%), Cacao magro in polvere (7%) , Latte scremato in polvere (5,5%), Siero di latte in polvere, Grasso vegetale (burro di cacao), Lattosio, Emulsionante: lecitina di girasole, Aroma naturale di vaniglia

Esselunga Smart, crema spalmabili alle nocciole. Ingredienti. Zucchero , Olio di palma , Cacao magro in polvere (7%) , Nocciole (7%), Siero di latte in polvere, Lattosio, Latte scremato in polvere, Emulsionante: lecitina di girasole , Aromi

(*) Prezzi rilevato sul sito Esselunga online nel mese di dicembre 2023

