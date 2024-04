Il ministro Francesco Lollobrigida ha detto che da giovane non frequentava McDonald’s. Adesso che è diventato adulto, ha cambiato idea. Ha scoperto che la catena di fast food “aiuta i prodotti alimentari italiani d’eccellenza” perché nel panino con l’hamburger c’è una fettina di formaggio DOP. Non è la prima volta che McDonald’s utilizza nei panini (per brevi periodi) prodotti Dop. Lo ha fatto con la Bresaola della Valtellina, con il Parmigiano Reggiano e ha persino inserito nel menù ricette ideate da un grande cuoco come Gualtiero Marchesi. Lollobrigida, però, nel suo elogio del fast-food va oltre e sostiene che “Grazie a ciò, i ragazzi che frequentano McDonald’s cominciano a conoscere sapori che magari non avrebbero mai provato”.

Lollobrigida e Prandini testimonial di McDonald’s

Se le parole pronunciate dal ministro Lollobrigida in occasione dell’inaugurazione del locale numero 700 targato McDonald’s hanno un senso, il pensiero alla base è che i giovani possano scoprire le eccellenze gastronomiche del Bel Paese mangiando un panino. Altrettanto interessante è la presa di posizione di Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, quando dichiara che “McDonald’s rappresenta l’italianità, le nostre eccellenze, la nostra biodiversità”. Dopo avere letto queste affermazioni viene voglia di fare i complimenti all’ufficio pubbliche relazioni di McDonald’s, sempre capace di trovare testimonial eccellenti per promuovere l’immagine degli hamburger. Anziché scritturare attori per pubblicizzare un modello alimentare che dal punto di vista nutrizionale risulta disastroso, McDonald’s confida sugli elogi del Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e del presidente della lobby degli agricoltori italiani, famosa per le bandiere gialle che svolazzano nelle manifestazioni di piazza.

Altri casi illustri

La lista dei testimonial eccellenti di McDonald’s anche in passato ha annoverato personaggi illustri. Basta ricordare Luca Zaia che nel 2010, quando era Ministro dell’Agricoltura, si è fatto immortalare con indosso un grembiulino mentre addenta un Big Mac. Nell’elenco delle personalità, merita un posto anche anche l’assessora al Lavoro e all’istruzione della Regione Lombardia Valentina Aprea che nel giugno 2015 ricordava agli alunni a visitare lo stand multicolore di McDonald’s a Expo per mangiare un Happy Meal e ricevere un gelato gratis.

Purtroppo questi episodi non sono il frutto dell’euforia momentanea dei soggetti che partecipano a un evento. Sono il frutto di una politica alimentare inesistente e di un progetto nutrizionale assente che colloca l’Italia fra i Paesi europei con i maggiori indici di obesità e sovrappeso fra i bambini e i giovani. Siamo un Paese dove il CREA nutrizione, (l’unica istituzione che dovrebbe orientare i consumi e dare un indirizzo alimentare) è relegata in un angolo, con poche risorse e senza un progetto di educazione e di orientamento nutrizionale. In compenso i fast food di McDonald’s e delle altre catene si moltiplicano in barba alla Dieta Mediterranea, che ormai rimane solo un vuoto slogan di alcuni politici e il titolo di un capitolo in alcuni libri di scuola.

