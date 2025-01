Il Fatto Alimentare ha deciso di interrompere la pubblicazione dei suoi articoli su X (precedentemente noto come Twitter) dal 1° febbraio 2025. La decisione deriva delle scelte del proprietario del social, il miliardario Elon Musk, che ha portato la piattaforma a favorire contenuti estremisti, razzisti, misogini, omofobi e transfobici, oltre a notizie palesemente false e pubblicità, più o meno mascherate.

La scelta di altre testate

Lo scorso 20 gennaio, il principale quotidiano francese, Le Monde, ha annunciato in un editoriale che non userà più Twitter (o come si chiama ora) per promuovere i propri contenuti, per rifiuto della partigianeria e delle falsificazioni che sono diventate proprie del social media. Il giorno dopo ha comunicato la stessa decisione un altro importante quotidiano progressista francese, Libération: “La collaborazione con questa piattaforma non è più compatibile con i valori del nostro giornale”. A dicembre aveva fatto lo stesso Mediapart.

Ancora prima lo aveva fatto il quotidiano britannico The Guardian, che lo scorso novembre aveva spiegato così il suo addio a X: “Pensiamo che i benefici di essere su X siano ora superati dagli aspetti negativi e che le nostre risorse possano essere usate meglio promuovendo il nostro giornalismo altrove”.

Chi ha lasciato X in Italia

In Italia, il sito di informazione Valigia Blu aveva già abbandonato il social lo scorso ottobre, spiegando che “la piazza digitale X è stata arruolata in una battaglia frontale che minaccia diritti fondamentali, tra cui la libertà di espressione, se non addirittura lo Stato di diritto. Ecco perché abbiamo deciso di dare un segnale forte e chiaro, consapevoli che una presenza attiva sia tutto fuorché neutra.” Più di recente, il 23 gennaio, anche il settimanale italiano Internazionale ha annunciato il suo addio a X.

L’account X de Il Fatto Alimentare resterà consultabile, sotto forma di archivio, ma non pubblicheremo più i nostri articoli sul social. Potete trovarci su Facebook, Instagram, Threads e, da oggi, anche su Bluesky.

