Il peso della longevità è l’ultimo libro scritto da Valter Longo, l’inventore della dieta della longevità e della dieta mima digiuno, fondatore dell’azienda L-Nutra che produce Prolon® (un kit preconfezionato per seguire la mima digiuno), nonché di cliniche negli USA e in Europa per fornire supporto nutrizionale anche a persone che devono perdere peso.

Il libro presenta molti punti interessanti e condivisibili riguardo al ruolo protettivo della restrizione proteica, preferendo quantitativamente le proteine vegetali a quelle animali, e a quello dell’attività fisica, ma anche sulle diete chetogeniche, iperproteiche e low carb, che sono da evitare, e sui vari tipi di digiuno intermittente, di cui l’unico consigliato da Longo è la pausa notturna di 12 ore.

Valter Longo contro i farmaci anti-obesità

Si parla dei nuovi potenti farmaci anti-obesità (agonisti del GLP1), mettendo a risalto alcuni effetti collaterali come la neuropatia ottica. In realtà questo effetto collaterale è estremamente raro. In un’intervista per il Corriere della Sera Longo ha rincarato la dose contro questi farmaci riferendo altri effetti collaterali come un aumentato rischio di pancreatite e perdite esagerate di massa muscolare. Diabetologi e medici dietologi hanno criticato queste affermazioni perché non corrette.

Nel libro vengono presentati dei casi di successo di persone seguite dalle cliniche di Valter Longo, che hanno ottenuto buoni risultati nel calo ponderale e nel trattamento dell’obesità, talora anche con cicli di dieta mima-digiuno. Va però detto che Longo non ha una formazione clinica: la sua esperienza è nel campo della ricerca di base. Ciononostante suggerisce principi dietetici (dieta della longevità e mima-digiuno) che talora non coincidono con le linee guida dell’OMS e che non sono ancora stati accettati dalla comunità scientifica internazionale.

Le 4 P

Fa anche divulgazione direttamente alla popolazione generale sostenendo che la causa del sovrappeso nei bambini sarebbe nelle 4 P – pane, pasta, pizza, patate (più riso e succhi di frutta) – una generalizzazione banale priva di riscontri scientifici, che accresce la carbofobia che caratterizza una pseudocultura nutrizionale dilagante nella nostra società. Moltissimi blog, account Instagram, gruppi Facebook, libri di carattere divulgativo continuano ad alimentare la leggenda dei carboidrati che sarebbero la causa di tutti i mali.

Diversamente da quanto indicano l’OMS e l’EFSA, Longo non fa distinzione fra gli zuccheri semplici aggiunti (come ad esempio il saccarosio, o zucchero da tavola) e gli zuccheri naturali presenti nella frutta (per questo nel suo primo libro consigliava di non mangiare più di un frutto al giorno, però ora scrive anche di non essere troppo rigidi e di concederci una bibita zuccherata ogni tanto!). In alcune interviste (vedi sotto) mette in guardia dalla frutta che potrebbe anche in piccole quantità in eccesso rispetto al nostro fabbisogno (un pugno d’uva al giorno, circa 30 g di carboidrati) addirittura aumentare il peso corporeo di una persona ad esempio di 30 kg in 10 anni. (1)

Inoltre parla degli amidi come se fossero zuccheri liberi. (2) Ma mangiare pasta non è come assumere zuccheri liberi nel caffè o in una Coca-Cola! In Italia, in media nella popolazione, introduciamo pochi carboidrati (solo il 42% delle calorie giornaliere, nella fascia tra i 18-59 anni, quando è consigliabile introdurne un 45-60%) e troppi sono gli zuccheri semplici, specie nei bambini (17% delle calorie totali giornaliere, tra i 7 e i 10 anni di età, 19% tra 1 e 6 anni di età, quando dovrebbero essere al di sotto dei 15%). Possiamo dire tranquillamente che gli italiani non seguono molto il modello alimentare mediterraneo che aveva 55-60% di calorie da carboidrati.

L’errore di Valter Longo

Affermare che il problema dell’obesità sono le 4P è un grave errore che può solo peggiorare l’alimentazione degli italiani. Le persone sono così portate a ridurre ancor più la quota di carboidrati complessi con un incremento relativo della quota dei grassi e delle proteine che sono già in eccesso. Un deficit calorico è sicuramente un toccasana nella società dell’opulenza in cui viviamo, e diete molto restrittive come la dieta mima digiuno ripetute a cicli possono dare dei benefici metabolici, ma implicano sempre un grado di ‘sofferenza’ nelle persone.

Le diete drastiche hanno degli effetti anche psicologici ancora poco compresi e meritevoli di ulteriori studi. In un mondo in cui i disturbi del comportamento alimentare dilagano, è prudente non proporre alla popolazione generale diete ripetute così restrittive e al di sotto della soglia del metabolismo basale. L’uomo non è solo una macchina metabolica ma è anche un’entità psichica. Il trattamento dell’obesità o di altri disturbi nutrizionali non dovrebbe prescindere da una valutazione psicologica approfondita.

Se oggi ci rechiamo in una qualunque libreria troviamo diversi libri di nutrizione ‘da evitare’ scritti anche da medici (accademici e non, specialisti in endocrinologia o medicina interna) che sostengono le solite diete a controllo glicemico/insulinico (3) come fanno da anni diversi autori (Robb Wolf, Adriano Panzironi, Barry Sears e molti altri). Rispetto a questi libri, l’ultimo libro di Longo risulta un buon libro ma accanto a molte utili informazioni, ci sono alcune indicazioni che si discostano da una dieta equilibrata e ragionevole indicata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Nel libro molti capitoli pubblicizzano insistentemente i siti della fondazione Valter Longo dove si raccolgono donazioni e si seguono direttamente pazienti con obesità o altri problemi nutrizionali. Permangono dubbi di conflitto di interessi.

Note

(1) In questa intervista Longo afferma che solo 30 g di carboidrati da frutta in più al giorno potrebbero essere causa di importanti crescite ponderali in 10 anni. In realtà l’esempio non è corretto dal punto di vista metabolico, ne abbiamo parlato qui.

Inoltre l’esempio non è corretto neppure dal punto di vista dietetico come spiegano le linee guida per una sana alimentazione 2018: “L’evidenza di salute pubblica più consolidata nel corso degli anni, senza controversie e sempre più avvalorata da dati scientifici e osservazioni epidemiologiche è che il consumo di frutta e verdura costituisce un importante fattore di protezione nei confronti di sovrappeso e malattie cronico-degenerative, con particolare riguardo per le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2 e i tumori. Frutta e verdura apportano acqua, fibra, vitamine, minerali e sostanze bioattive, componenti, questi ultimi, che possono contribuire positivamente sulla salute. Inoltre, dettaglio non trascurabile, un’elevata assunzione di frutta e verdura permette di ridurre la densità energetica della dieta, sia perché il loro tenore in grassi e il loro apporto calorico complessivo sono limitati, sia perché il loro potere saziante è particolarmente elevato.”

E ancora: “Le raccomandazioni internazionali dicono che dovremmo mangiarne (frutta e verdura) almeno 400g, come obiettivo minimo di salute pubblica per la prevenzione delle malattie croniche. In altre parole: se ne mangiamo di più è meglio … Mentre c’è ampio consenso sulla raccomandazione di consumare più frutta e verdura in generale, la maggior parte delle linee guida nutrizionali non stabilisce una proporzione tra l’una e gli altri… Come ripetuto spesso nulla vieta di consumarne di più, nel rispetto però dell’equilibrio complessivo della dieta.”

Gli studi in letteratura indicano un effetto inverso tra consumo di frutta e rischio di sovrappeso/obesità. Ricordiamo infine che l’OMS non fissa un limite superiore per quanto riguarda il consumo della frutta.

(2) Longo scrive: “una porzione di riso bianco o una patata equivalgono a circa 20 zollette di zucchero, se si considera la glicemia dopo il pasto”. Ma l’amido che troviamo in cereali come pasta, avena, riso, cous cous, orzo, mais (integrali o meno) non è uguale al saccarosio o fruttosio aggiunti negli alimenti o bevande. La compattezza dell’amido, la presenza di fibra, la digeribilità e il grado di assorbimento e quindi l’effetto metabolico finale sono diversi. Queste sono nozioni elementari di dietetica che non possono essere banalizzate in questo modo a scopo divulgativo. In Italia ci sono migliaia di nutrizionisti (ma anche normali cittadini) senza una solida formazione dietetica che leggendo quanto dice Longo sul Corriere della Sera ripetono con i loro clienti questi concetti: “mangiare pasta è come assumere zucchero bianco”. Non è la realtà!

Infatti in un individuo sano normopeso (con una sensibilità normale all’insulina) solo una percentuale che va dall’1 al 3 % di glucosio contenuto nei carboidrati ingeriti viene incorporato in trigliceridi mentre una quantità proporzionalmente più rilevante di fruttosio viene metabolizzata per formare trigliceridi.

(3) Il controllo della glicemia/insulinemia non deve essere il principale/unico criterio per impostare una dieta equilibrata. Sono altri i principi da seguire per impostare una dieta salutare.

L’autore dichiara di non avere alcun conflitto di interessi

