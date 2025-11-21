La quarta edizione del Festival dell’Innovazione Agroalimentare si è conclusa una settimana fa, il 13 novembre, e i numeri finali confermano il successo dell’iniziativa e il suo ruolo centrale per l’ecosistema agrifood italiano. L’edizione 2025 ha registrato oltre 4mila iscritti e un’alta partecipazione in tutte e quattro le giornate del Festival, con il 37% di utenti in più connessi rispetto all’anno precedente e il 40% di iscritti attivi già a metà evento.

I numeri dell’evento

Nelle quasi otto ore di dirette al giorno, sono state svolte fino a 12 sessioni con oltre 20 speaker per giornata e una media di 300 partecipanti ciascuna: quasi 650 persone hanno seguito almeno tre sessioni. In totale, oltre 1.250 stakeholder si sono connessi all’avvio dell’evento.

Alle varie sessioni hanno partecipato come speaker attori molto ererogenei: aziende come Barilla, Granarolo, Gruppo Eurovo, Gruppo Morato, Kamut Enterprises of Europe, Loacker, Novamont, Gruppo Montenegro (titolare di marchi come Amaro Montenegro, Bonomelli, Polenta Valsugana, olio Cuore, spezie Cannamela e Thé Infré) e Zespri International, società di consulenza come MV Consulting, enti del terzo settore come il Banco Alimentare, associazioni di categoria come Federalimentare, università e centri di ricerca come il CNR e l’ENEA. Tra i media partner, invece, era presente anche Il Fatto Alimentare.

Da Festival a community

Il Festival, secondo Food Hub, si sta trasformando in una piattaforma nazionale per il trasferimento tecnologico e la diffusione dell’innovazione lungo tutta la filiera agroalimentare, mentre la community collegata all’evento, formata da migliaia di professionisti, resta la più grande d’Italia nel settore agrifood.

Il Festival non finisce qui: il prossimo appuntamento è il Meet Up di dicembre, un evento in presenza che si svolgerà a Bologna. Si tratta di un evento esclusivo, su invito, dedicato agli stakeholder del settore. Gli iscritti saranno selezionati sulla base delle base delle loro competenze professionali e quelle degli altri partecipanti. Per candidarsi al Meet Up è necessario compilare questo modulo.

Mentre Food Hub sta già iniziando a preparare la quinta edizione del Festival dell’Innovazione Agroalimentare, è possibile accedere alle registrazioni complete delle sessioni di quest’anno sulla piattaforma dedicata.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos, Festival dell’Innovazione Agroalimentare