Era il 2014, quando un libro sull’intestino è diventato, inaspettatamente, un bestseller in Germania, dove ha venduto oltre un milione di copie. Stiamo parlando di L’intestino felice – I segreti dell’organo meno conosciuto del nostro corpo, di Giulia Enders, medica gastroenterologa e scrittrice, che torna in libreria oggi 28 ottobre con Il linguaggio degli organi , un libro dedicato, appunto, agli altri organi e sistemi del nostro corpo e a come imparare a capire i segnali che ci lanciano. Entrambi i volumi sono editi in Italia da Sonzogno e illustrati da Jill Enders, sorella dell’autrice.

L’intestino felice

Dieci anni fa, quando è uscita la prima edizione de L’intestino felice, la comunità scientifica stava attraversando un periodo di rinnovato interesse per questo organo bistrattato. Se oggi più o meno tutti siamo consapevoli dell’importanza del microbiota intestinale e della complessa interazione tra intestino e cervello, probabilmente è anche un po’ merito di questo libro, che in tutto il mondo ha venduto 8 milioni di copie.

L’autrice, allora 24enne dottoranda, con il suo primo libro invitava lettori e lettrici a celebrare l’intestino, un organo spesso considerato solo fonte di fastidi e imbarazzi, ma che ha funzioni indispensabili per il nostro organismo. Migliorare il proprio rapporto con l’intestino, magari grazie ai consigli di Enders (che nel frattempo è diventata gastroenterologa), non può che giovare al nostro benessere generale. Per esempio, lo sapevate che molto probabilmente la posizione che assumete sul WC non è l’ideale?

Il linguaggio degli organi

Il nostro corpo, però, non è fatto solo dall’intestino. Per questo, l’autrice ha deciso scrivere un secondo libro, questa volta un viaggio tra gli altri organi e sistemi del nostro corpo, e nel modo in cui questi si legano, inaspettatamente e profondamente, alle nostre emozioni. Polmoni, sistema immunitario, cervello, muscoli, pelle: Enders lega ciascuno di essi a momenti e persone importanti nella sua vita, arricchendo il racconto di sfumature emotive, andando oltre al semplice saggio divulgativo.

Il merito de Il linguaggio degli organi è quello di scardinare il luogo comune che ci porta a considerare il nostro corpo come se fosse una macchina. Una macchina che usiamo, a cui dobbiamo fare manutenzione e che dobbiamo alimentare, ma pur sempre una macchina. Enders, invece, ci esorta ad ascoltare davvero i messaggi che i nostri organi ci inviano e ci aiuta a decodificarli, ricordandoci che il nostro corpo ogni giorno si trasforma per affrontare sfide sempre nuove nell’arco della nostra vita.

L’intestino felice – I segreti dell’organo meno conosciuto del nostro corpo di Giulia Enders. Sonzogno 2025 (nuova edizione), 304 pagine. 17 euro

Il linguaggio degli organi di Giulia Enders. Sonzogno 2025. 308 pagine. 18,90 euro

