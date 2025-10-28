L’intestino felice
Dieci anni fa, quando è uscita la prima edizione de L’intestino felice, la comunità scientifica stava attraversando un periodo di rinnovato interesse per questo organo bistrattato. Se oggi più o meno tutti siamo consapevoli dell’importanza del microbiota intestinale e della complessa interazione tra intestino e cervello, probabilmente è anche un po’ merito di questo libro, che in tutto il mondo ha venduto 8 milioni di copie.
Il linguaggio degli organi
Il nostro corpo, però, non è fatto solo dall’intestino. Per questo, l’autrice ha deciso scrivere un secondo libro, questa volta un viaggio tra gli altri organi e sistemi del nostro corpo, e nel modo in cui questi si legano, inaspettatamente e profondamente, alle nostre emozioni. Polmoni, sistema immunitario, cervello, muscoli, pelle: Enders lega ciascuno di essi a momenti e persone importanti nella sua vita, arricchendo il racconto di sfumature emotive, andando oltre al semplice saggio divulgativo.
Il merito de Il linguaggio degli organi è quello di scardinare il luogo comune che ci porta a considerare il nostro corpo come se fosse una macchina. Una macchina che usiamo, a cui dobbiamo fare manutenzione e che dobbiamo alimentare, ma pur sempre una macchina. Enders, invece, ci esorta ad ascoltare davvero i messaggi che i nostri organi ci inviano e ci aiuta a decodificarli, ricordandoci che il nostro corpo ogni giorno si trasforma per affrontare sfide sempre nuove nell’arco della nostra vita.
L’intestino felice – I segreti dell’organo meno conosciuto del nostro corpo di Giulia Enders. Sonzogno 2025 (nuova edizione), 304 pagine. 17 euro
Il linguaggio degli organi di Giulia Enders. Sonzogno 2025. 308 pagine. 18,90 euro
Giornalista professionista, redattrice de Il Fatto Alimentare. Biologa, con un master in Alimentazione e dietetica applicata. Scrive principalmente di alimentazione, etichette, sostenibilità e sicurezza alimentare. Gestisce i richiami alimentari e il ‘servizio alert’.