Sono aperte le iscrizioni alla dodicesima edizione del Master interuniversitario di secondo livello in Diritto Alimentare (MIDAL), istituito congiuntamente dall’Università della Tuscia di Viterbo, dall’Università degli Studi Roma Tre, dall’Università Campus Bio-Medico di Roma e dall’Università Federico II di Napoli, in collaborazione con l’Associazione Italiana di Diritto Alimentare (AIDA), e in cooperazione con il MASAF – Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

Il Master MIDAL

Il master MIDAL, avviato per la prima volta nell’anno accademico 2014-15 presso l’Università della Tuscia, affronterà lo studio del diritto alimentare, che negli ultimi anni ha subito continue innovazioni, su più livelli, a partire dalla normativa nazionale, passando per quella regionale e comunitaria, fino ad arrivare a quella internazionale. Inoltre, saranno trattare le normative tecniche e standard privati ad applicazione volontaria.

Il corso, della durata di un anno (27 febbraio 2026 – 26 febbraio 2027), intende fornire agli allievi e alle allieve conoscenze giuridiche specialistiche, sia sistematiche che operative, nell’area del diritto alimentare, attraverso un approccio multidisciplinare, in un’ottica di interazione con i profili scientifici e di mercato della produzione agro-alimentare, per rispondere a una crescente domanda in questo settore dell’esperienza, sia nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, che nelle attività private, professionali, produttive e di servizi.

Il master MIDAL si rivolge sia a giovani laureati e laureate che intendano completare la propria formazione in questa disciplina, sia a professionisti e professioniste già in attività che intendano acquisire o perfezionare conoscenze, sia a funzionari delle pubbliche amministrazioni che a vario titolo operano nel settore. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 dicembre 2025, le lezioni saranno prevalentemente da remoto e la partecipazione avrà un costo di 3.000 €

Le informazioni relative alla nuova edizione sono disponibili sul sito www.masterdirittoalimentare.eu e all’indirizzo email info@masterdirittoalimentare.eu

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos