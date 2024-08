Si allarga ancora il richiamo delle uova fresche per possibile presenza di Salmonella. Il Ministero della Salute, infatti, ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di diversi lotti di uova fresche di categoria A da allevamento a terra vendute con i marchi Delizie dal Sole di Eurospin, Lactis di Parmalat, Cascina Italia, Latteria Chiuro, Gesco, Amadori, Conad e Del Campo.

Le uova richiamate

Uova grandi da allevamento a terra senza uso di antibiotici Delizie dal Sole, in confezioni da 6 pezzi, appartenenti ai lotti numero L:4501159926 con la data di scadenza 05/09/2024, e L:4679409926 con la data di scadenza 07/09/2024;

Uova medie da allevamento a terra Delizie dal Sole, in confezioni da 10 pezzi, appartenenti ai lotti numero L:4700629926 con la data di scadenza 31/08/2024, L:4832759926 con la data di scadenza 01/09/2024, e L:4282789926 con la data di scadenza 12/09/2024;

Uova fresche grandi da allevamento a terra categoria A Lactis, in confezioni da 6 pezzi, con il numero di lotto 4679409926 e la data di scadenza 07/09/2024;

Uova fresche grandi da allevamento a terra categoria A Cascina Italia, in confezioni da 180 pezzi, con il numero di lotto 4736619926 e la data di scadenza 09/09/2024;

Uova fresche grandi da allevamento a terra categoria A Latteria Chiuro, in confezioni da 6 pezzi, appartenenti ai lotti numero 4736619926 con la data di scadenza 09/09/2024, e 4282789926 con la data di scadenza 12/09/2024; il richiamo è stato segnalato anche da Iperal;

Uova fresche grandi da allevamento a terra di categoria A Gesco, in cartoni da 90 pezzi per la vendita sfusa, appartenenti ai lotti 4832759926 con la data di scadenza 01/09/2024, e 4282789926 con la data di scadenza 12/09/2024;

Uova fresche grandi da allevamento a terra di categoria A Gesco, in cartoni da 180 pezzi per la vendita sfusa, appartenenti ai lotti numero 4501159926 con la data di scadenza 05/09/2024, 4700629926 con la data di scadenza 31/08/2024, e 4736619926 con la data di scadenza 09/09/2024;

Uova fresche medie da allevamento a terra di categoria A Amadori, in confezioni da 30 pezzi, appartenenti ai lotti 4736619926 con la data di scadenza 09/09/2024, e 4832759926 con la data di scadenza 01/09/2024;

Uova fresche categoria A da allevamento a terra di vario calibro Amadori, in confezioni da 6 pezzi, appartenenti ai lotti 4679409926 con la data di scadenza 07/09/2024, 4179019926 con la data di scadenza 14/09/2024, e 4282789926 con la data di scadenza 12/09/2024;

Uova fresche categoria A da allevamento a terra di vario calibro antibiotic free Amadori Qualità 10+, in confezioni da 10 pezzi, con il numero di lotto 4501159926 e la data di scadenza 05/09/2024; il richiamo è stato segnalato anche da Il Gigante;

Uova fresche XL categoria A da allevamento a terra Amadori, in confezioni da 6 pezzi, con il numero di lotto 4179019926 e la data di scadenza 14/09/2024;

Uova fresche medie categoria A da allevamento a terra Conad Percorso Qualità, in confezioni da 6 pezzi, appartenenti ai lotti numero 4700609926 con la data di scadenza 31/08/2024, 4832759926 con la data di scadenza 01/09/2024, 4501159926 con la data di scadenza 05/09/2024, 4736619926 con la data di scadenza 09/09/2024, 4282789926 con la data di scadenza 12/09/2024, e 4179019926 con la data di scadenza 14/09/2024; il richiamo è stato segnalato anche da Conad;

Uova fresche medie categoria A da allevamento a terra Conad Percorso Qualità, in confezioni da 10 pezzi, appartenenti ai lotti numero 4700609926 con la data di scadenza 31/08/2024, 4832759926 con la data di scadenza 01/09/2024, 4501159926 con la data di scadenza 05/09/2024, 4679409926 con la data di scadenza 07/09/2024, 4736619926 con la data di scadenza 09/09/2024, 4282789926 con la data di scadenza 12/09/2024, e 4179019926 con la data di scadenza 14/09/2024 ( aggiornamento del 28/08/2024 ); il richiamo è stato segnalato anche da Conad;

); il richiamo è stato segnalato anche da Conad; Uova fresche XL categoria A da allevamento a terra Conad Percorso Qualità, in confezioni da 6 pezzi, appartenenti ai lotti 4700609926 con la data di scadenza 31/08/2024, 4700629926 con la data di scadenza 31/08/2024, e 4736619926 con la data di scadenza 09/09/2024; il richiamo è stato segnalato anche da Conad;

Uova fresche da allevamento a terra senza uso di antibiotici Conad Percorso Qualità, in confezioni da 6 pezzi, appartenenti ai lotti 4501159926 con la data di scadenza 05/09/2024, 4679409926 con la data di scadenza 07/09/2024, e 4736619926 con la data di scadenza 09/09/2024;

Uova fresche categoria A da allevamento a terra di vario calibro Del Campo, in confezioni da 6 pezzi, con il numero di lotto 4679409926 e la data di scadenza 07/09/2024.

Anche in questo caso l’azienda Cascina Italia Spa ha prodotto i marchi di uova richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova sempre in via Campo Romano, a Spirano, in provincia di Bergamo (marchio di identificazione del centro di imballaggio: IT016064).

I precedenti

Nei giorni scorsi, le catene di supermercati Esselunga e Bennet avevano già pubblicato, ora diffuso anche dal Ministero della Salute, il richiamo di alcuni marchi di uova per rischio microbiologico. Si tratta di:

Uova fresche medie di categoria A da allevamento a terra a marchio Esselunga Smart;

Uova fresche, medie e grandi, di categoria A da allevamento a terra con i marchi Cascina Italia e Ovonovo.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare le uova fresche con i marchi, i numeri di lotto e le scadenze sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono quindi restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 188 richiami, per un totale di 488 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

