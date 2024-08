La catena di supermercati Esselunga e il suo fornitore hanno richiamato, a scopo cautelativo, alcuni lotti di uova fresche medie di categoria A da allevamento a terra a marchio Smart. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è una sospetta contaminazione microbiologica non specificata ulteriormente. Anche il Ministero della Salute ha segnalato il provvedimento (aggiornamento del 27/08/2024). Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 10 pezzi, che appartengono ai lotti numero 4501159926 con scadenza 05/09/2024, 4679409926 con scadenza 07/09/2024, 4736619926 con scadenza 09/09/2024, 4282789926 con scadenza 12/09/2024, e 4179019929 con scadenza 14/09/2024.

L’azienda Cascina Italia Spa ha prodotto le uova richiamate per Esselunga Spa. Lo stabilimento di produzione, si trova in via Campo Romano, a Spirano, in provincia di Bergamo (marchio di identificazione del centro di imballaggio: IT016064).

Una successiva ondata di richiami rivela che sono stati richiamati anche svariati lotti di uova fresche di calibri vari di categoria A da allevamento a terra a marchio Cascina Italia, Ovonovo, Delizie dal Sole di Eurospin, Lactis di Parmalat, Latteria Chiuro, Gesco, Amadori, Conad e Del Campo, prodotte dalla stessa Cascina Italia, e che il rischio microbiologico è dovuto alla sospetta presenza di Salmonella (leggi qui l’articolo sul secondo richiamo di uova e l’articolo sul maxi richiamo segnalato dal Ministero della Salute) (aggiornamento del 27/08/2024).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare le uova con le date di scadenza e i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono quindi restituirle al punto vendita Esselunga d’acquisto.

